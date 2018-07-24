Почему слабонервных лучше не пускать в кишиневский аэропорт

Это страшное место, где человеческая драма — обычное дело.

Чтобы описать ситуацию в Молдове и ее перспективы, достаточно просто съездить в аэропорт...

Каждый раз мне все труднее - физически и морально — находиться в кишиневском аэропорту. Здесь невозможно озираться по сторонам, потому что эпизоды, которые ты наблюдаешь, словно ножом пронзают сердце. Это не поэтические обороты — все это ощущается на уровне физиологии.

Какие-то картины все равно не ускользнут от вашего внимания. Вот перед вами открывается дверь, выходит молодая девушка с чемоданом, ее встречает седовласый мужчина. И начинает рыдать, как ребенок, расцеловывая внучку. По правую руку от вас женщина в простом, но аккуратном платье. Она покраснела сразу же после объявления о прибытии самолета рейса Франкфурт-Кишинев. А потом слезы — стоит только заметить родного человека в дверном проеме.

Зачастую это слезы не только радости, но и страшной тоски от того, что счастье — временно, что эта девочка с чемоданом через месяц-два, когда у нее закончатся каникулы, улетит обратно в Германию. И с дедушкой поговорит, в лучшем случае, по интернету — с обрывами связи, с заторможенным звуком, с пропадающей картинкой. А сейчас она рядом! Вот же она, родная, с ее «румяными щечками» и «носиком-пуговкой»...

Эти сцены, эти диалоги смотреть и слушать просто больно. Больно еще и потому, что сам, по сути, находишься в той же ситуации — встаешь на цыпочки, чтобы из-за голов чужих людей разглядеть своего родного человека, встретить его и... разрыдаться.

Меня поймет каждый, кто хоть раз провожал человека за границу — и не в отпуск, а с мыслью о том, что этот человек отправляется за кордон с намерением остаться там на ПМЖ. В эти моменты совершенно не важно, где и когда вы соединитесь — прямо сейчас вы расстаетесь, а рейс — такое короткое, но беспощадное слово — за какие-то часы отдалит вас друг от друга на сотни, тысячи километров.

Сейчас время каникул, отпусков... Чтобы описать ситуацию в Молдове и ее перспективы, достаточно просто съездить в аэропорт — там вы увидите жизнь в самом ее трагичном проявлении. Цените друг друга!

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ