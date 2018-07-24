«Шор, это для тебя»: молдаване за границей решили напугать примара снятыми ремнями

Представители диаспоры организовали флешмоб, в ходе которого сняли свои ремни.

«Шор, это для тебя. Мы едем домой!». Это послание было адресовано примару Оргеева, пообещавшему отшлепать лидеров оппозиции Андрея Нэстасе и Майю Санду. Молдавские граждане во Франции и в Германии протестовали против признания недействительными выборов в Кишиневе. «Бойтесь, диаспора поднимается», - скандировали они на опубликованных в Сети роликах. Естественно, никто из них не бросил свою хорошо оплачиваемую работу и не выехал в Кишинев.

- Диаспора в Париже собирается вместе. Мобилизация! Подтвердите мандат Андрея Нэстасе, мы хотим свободной юстиции. Правительство в отставку! Бойтесь, диаспора поднимается! Это был уникальный опыт, и я благодарю вас за это. «FreeMoldova» - Париж, – написал на своей странице в Facebook представитель диаспоры и участник флешмоба Денис Заворотный.

Его поддержали представители диаспоры в Германии. Они наивно полагают, что знают ситуацию в Молдове лучше, чем те, кто здесь живет и работает.

- Мы собираемся каждое воскресенье и протестуем против власти в Молдове. Мы требуем отмены смешанного голосования, признания действительности мандата Андрея Нэстасе и смещения коррумпированных судей, – отметил представитель диаспоры из Германии.