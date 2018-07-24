Аналитик о дальнейшем развитии протестного движения

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Виктор Чобану ответил на следующий вопрос: Как вы считаете будет развиваться протестное движение в ближайшие месяцы?

«Оно уже развилось, оно стало более креативным, масштабным. Думаю, что оно будет развиваться, усиливая давление на власть вплоть до дня большого протеста от 26 августа», – ответил он.

На вопрос, чего на практике можно добиться протестами, аналитик ответил следующее: «Чего угодно. Есть столько примеров. Вот пример протеста от 1 июля и Резолюции ЕП от 5 июля. Именно это сочетание внутреннего и внешнего давления может быть результативным.

В любой нормальной стране парламентское большинство, против которого выступают ¾ граждан (согласно данным последнего опроса), уходит в отставку. Но не у нас. У нас это сборище готово служить диктатору вопреки отсутствию поддержки народа. Поэтому только постоянные протесты внутри страны и усиливающееся давление извне могут привести к положительному результату. Своего рода тестом этой идеи будет протест от 19 июля (интервью было предоставлено до 19 июля – п.р.)».

Андриана Кептине