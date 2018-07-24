Майя Санду: Контраманифестации - это ответ режима на национальное движение сопротивления

Контраманифестации, организованные различными партиями и группами граждан - это ответ режима на национальное движение сопротивления. Власти пытаются минимизировать последствия протестов, отвлечь внимание, чтобы скомпрометировать действия оппозиции. Об этом заявила председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в ходе передачи „Adevărul live”, передает IPN.

По мнению Маий Санду, Илан Шор, через протесты, которые он проводит, является орудием режима и не первый раз, когда его используют против оппозиции или в целях хищения государственного имущества. Говоря о видеозаписи, в которой Илан Шор обращается к Майе Санду и Андрею Нэстасе, лидер ПДС сказала, что он опускает до нижнего уровня политический дискурс в Республике Молдова, который и так не был слишком высоким.

Акции протеста оппозиции в районах проводятся для того, чтобы информировать граждан о беззакониях, которые происходят в стране и о митинге протеста, который планируется на 26 августа. „Мы должны прийти к людям и информировать их, поддержать в том числе тех, кто чувствуют себя преследованным и информируем людей, чтобы они мобилизовались в большем количестве для протеста 26 августа”, - сказала Майя Санду. Кроме того, лидер ПДС утверждает, что в стране есть очень большое недовольство против режима правящей партии. „Есть и страх, люди чувствуют себя более запуганными, чем два года назад. Мы рассчитываем и на диаспору, которая обещает, что приедет домой в августе. Мобилизовались и те, кто не может приехать и будет протестовать за пределами страны”, - отметила политик.

Ссылаясь на утверждения властей о том, что оппозиционные партии повлияли на решение Европейского союза о приостановлении макрофинансовой поддержки, обещанной Республике Молдова, Майя Санду заявила, что данное мнение характерно для политического молдавского режима, который проявляет неуважение к европейским депутатам, говоря, что кто-то может повлиять на их решение. „Учреждения работают и информируются не только из одного источника. Очень многие люди, в том числе на самом высоком уровне, знают довольно много о Республике Молдова”, - заявила председатель ПДС.