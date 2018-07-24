Барон: молдавские цыгане почти полностью выехали из страны

Барон всех цыган Молдовы Артур Черарь рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, в какие уголки мира занес молдавских ромов миграционный вал.

Массовый исход из Молдовы особенно коснулся цыганское население. По информации барона всех ромов нашей республики Артура Чераря, Молдову покинуло до 90% цыган. Причем география их «новой Родины» охватила пол земного шара, основное направление — бывшие страны СССР.

«Очень многие уехали в Россию. Были и на Украине, но три года назад вернулись оттуда, потому что там начались неспокойные времена. Азербайджан, Кыргызстан, Дагестан, Грузия, Армения, Чечня — даже там наши есть. Чеченцы сказали, что если цыгане приехали на их землю работать, торговать, значит, мир будет», — рассказал барон.

Переезжать на новые места очень тяжело, несмотря на то, что цыгане — народ кочевой.

Особо душа болит за детей, для которых чужбина связана с многими вызовами, их приходится преодолевать вместе с родителями.

«Ребенка оставлять без присмотра, сами понимаете, это чревато большими опасностями. Поэтому родители забирают их из школы. А вопрос номер один — это образование детей. Я понимаю, что он профессором или академиком не станет, но хотя бы читать или писать он должен», — добавил Артур Черарь.