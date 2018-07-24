Компенсации по программе Prima Casă-3 составят от 10% до 100%

Программа Prima Casă-3 скоро может вступить в действие. Министерство финансов разработало регламент о выплате компенсаций участникам программы. Документ передали на утверждение правительству. Согласно проекту, компенсации получат семьи с детьми.

Так, семьи с одним ребенком, которые получили ипотечный кредит в рамках программы Prima Casă, получат финансовую поддержку от государства в размере десяти процентов от суммы кредита, семьи с двумя детьми - 25%, а с тремя - 50. Ипотечный кредит для семей с четырьмя и более детьми государство покроет полностью.

Кроме того, участники программы смогут после рождения еще одного ребенка, подать заявку на получение компенсации от государства на новый условиях. Однако, при достижении одного из детей совершеннолетия, государство может пересмотреть размер финансовой помощи.

О расширении программы Prima Casă сообщил на прошлой неделе председатель демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк.