ВУЗы подводят итоги первого этапа зачисления абитуриентов

В университетах подводят итоги первого этапа зачисления. Абитуриенты, принятые в несколько вузов, должны сделать окончательный выбор. Для них этот день был волнительным. Многие надеялись попасть на бюджетные места.



В Экономической академии 226 бюджетных мест. И все после первого этапа заняты. Всего же документы в этот вуз подали около 1600 человек.



"Бизнес и управление, где есть группа на английском языке, банки и финансы, тоже включая английскую группу, бухгалтерия, право - это самые популярные факультеты", - cказала секретарь приемной комиссии Экономической академии Анжела Касьян.



В Техническом университете самый популярный - факультет информатики и микроэлектроники. Документы сюда подали около тысячи абитуриентов - почти половина общего числа.



"У нас 2200 заявлений на 1268 бюджетных мест. Думаю, после первого этапа будет занято 85-90 процентов", - cообщил секретарь приемной комиссии ТУМ Раду Мельник.



Лидирует по числу абитуриентов Государственный университет. Здесь около трех тысяч заявлений на 784 бюджетных места. На стипендии из бюджета вуза выделят почти миллион леев.

"Я поступила на прикладную информатику, на контракт, но со стипендией. Самое главное учиться, выучиться и закончить".



"Будет три категории стипендий - за успехи, именные и социальные. Размер каждой будет зависеть от числа претендентов", - cообщила секретарь приемной комиссии МолдГУ Виорика Гладки.



В бельцком университете имени Алеку Руссо большинство бюджетных мест тоже занято. Но шанс учиться бесплатно еще есть у будущих педагогов.



"Много заявлений на специальность переводчика с английского и немецкого - около 20-ти человек. Также востребована специальность преподавателя английского, немецкого, испанского", - отметил секретарь приемной комиссии университета им. А.Руссо Владимир Бражук.



Окончательные результаты первого этапа зачисления объявят в среду.