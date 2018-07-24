На рынках Молдовы появились "мины замедленного действия"

Не боятся ничего и продают отраву. Так комментируют интернет-пользователи появившийся на просторах молднета ролик. На этом видео хозяйка разрезает на первый взгляд совершено обычный арбуз, из которого вдруг начинает идти пена.

Некоторые оставившие комментарии под этим эпичным видео уверяют, что данный арбуз был выращен с использованием чрезмерного количества гербицидов, которые применяются для борьбы с сорняками. По их словам, в определенных случаях арбуз изменяется внешне, а когда его разрезают, то сердцевина становится шипучей. Другие комментаторы отмечают, что арбуз изменяется таким образом, если для ускорения его роста ягоду подвергают химической обработке.

Впрочем, нашлись и те пользователи, которые отмечают, что скорее всего этот арбуз просто испортился, пролежав долгое время под палящим июльским солнцем.

Однако при любом из перечисленных вариантов такой арбуз становится несъедобным.