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Политика
"Кан РЭКА": Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
24.07.2018

23 июля радиостанция "Кан РЭКА" сообщила, что Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим. По сообщению радиостанции, переговоры находятся на продвинутой стадии.

 

Публикация появилась после того, как стало известно о визите гендиректора министерства иностранных дел Юваля Ротема в Кишинев, передает newsru.co.il.

Как утверждает комментатор Анна Райва-Барски со ссылкой на высокопоставленные источники, Молдова потребовала от Израиля согласия на открытие посольства в Кишиневе. Израиль дал свое согласие, и этот вопрос находится на рассмотрении министерства финансов, сообщает "Кан РЭКА".

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило сообщение о визите гендиректор МИДа в Молдову. По словам пресс-секретаря МИДа Иммануэля Нахшона, как во время всех подобных визитов, Юваль Ротем поднимал тему переноса посольства в Иерусалим, однако правительство Молдовы еще не приняло решения по этому вопросу.


 
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