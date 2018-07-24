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Успех Молдовы на международной арене зависит от внутреннего согласия и нейтралитета
24.07.2018

В Кишиневе 20 июля прошла конференция, посвященная нейтралитету Молдовы. Молдавские и зарубежные политики и эксперты сошлись во мнении, что нейтралитет может помочь Молдове объединить общество и решить приднестровский вопрос. Для этого надо найти внутренний и внешний консенсус, но для начала понять, что сегодня значит быть нейтральным государством.

Прежде всего, нейтралитет – это сознательное и единогласное решение всего общества, общий взгляд на будущее страны. Однако возможно ли говорить о каком-то единстве в нынешней Молдове, даже в вопросе о внешнеполитической ориентации страны?

Проходящие в Кишиневе протесты против отмены результатов выборов примара наглядно показали, что даже прозападная элита разделилась на два лагеря: проевропейский (правая оппозиция А.Нэстасе-М.Санду) и проамериканский (действующее правительство П.Филипа и его босса – В.Плахотнюка). От этой борьбы простые граждане ничего, кроме популистских речей на улицах, не получили, зато Молдова лишилась солидного транша ЕС. 

Разумеется, такой разлад «дома» сказывается и на внешней политике: наша страна едва ли не с обретения независимости пытается «усидеть на двух стульях», попеременно метаясь между «евроатлантическим сообществом» с США и СНГ с Россией. Тенденция последних лет – ориентация на НАТО и евроинтеграцию, невзирая на экономические и геополитические убытки – ни ЕС, ни сам Североатлантический альянс не дает никаких поводов говорить об успешности сближения. О каком нейтралитете тут можно вести речь?

Таким образом, очевидно, как много нужно сделать Молдове для достижения настоящего нейтралитета: достичь национального единства и согласованной и понятной для всего общества внешней политики. Бесспорно, это неимоверно сложные задачи, однако именно стремление к нейтральному статусу могло бы стать хорошим стимулом для объединения всех граждан. Кого в Молдове может не привлечь идея превращения в уважаемое соседями нейтральное государство наподобие Финляндии или Швейцарии, ресурсы которого тратятся не на участие в бесконечных военно-политических баталиях, а на процветание своего народа?

Екатерина Бородина


 
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