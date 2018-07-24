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В Молдове подешевеют бензин и дизтопливо
24.07.2018

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило сегодня, 24 июля, максимальные цены на топливо на ближайшие две недели.

По данным ведомства, бензин Premium-95 с завтрашнего дня подешевеет на 48 банов и будет стоить 19,01 леев, а литр дизельного топлива обойдется потребителям в 16,89 леев, что на 36 банов меньше актуальной цены.

Операторы АЗС не имеют право продавать топливо в розницу по ценам выше предельной стоимости, установленной НАРЭ.

Ведомство призывает граждан сообщать о подобных случаях по телефону: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты anre@anre.md.


 
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