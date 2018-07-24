Общество Мэрия обнародовала информацию о ремонте дорог на ближайший месяц Муниципальное предприятие Exdrupo планирует провести работы по восстановлению дорожного покрытия в период с июля по август текущего года. В связи с этим на многих столичных улицах будет временно перекрыто дорожное движение, что станет причиной дорожного коллапса. Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия, на этот счёт была разработана программа работ, пишет АиФ.



По словам главы муниципального предприятия Exdrupo Адриана Болдуреску, ремонт будет проводиться посредством организации разноплановых работ по секторам.



Ремонт будет проходить по следующим улицам и адресам:



Сектор Центр:

– ул. Академическая;

– пер. Келтуялэ;

– ул. Негруцци, 8 (двор).

Сектор Буюканы:

– ул. А. Лэпушняну;

– ул. Н. Костин (тротуар).

Сектор Рышкановка:

– въезд на ул. Киев 14/1 – ул. Н. Димо, 12;

– ул. Соколень;

– ул. П. Рареш.

Сектор Ботаника:

– ул. Трандафирилор, 15 (двор);

– ул. Куза Водэ 8/2 (двор);

– бул. Траян (двор).

Сектор Чеканы:

– ул. И. Виеру, 8 (двор);

– ул. П. Заднипру, 16/4;

– ул. Саргидава.



Сроки проведения работ представлены ниже:







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