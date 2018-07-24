Главная Утверждено: работники детсадов и молодые специалисты будут получать надбавки к зарплате Муниципальный совет проголосовал во вторник за выделение надбавки к зарплате работникам детских садов, а также за выделение ежемесячной помощи молодым специалистам – госслужащим. Проекты предложены фракций ПСРМ в муниципальном совете.

[Утверждено: работники детсадов и молодые специалисты будут получать надбавки к зарплате] Фото: Sputnik Молдова

Также муниципальный совет проголосовал за выделение ежемесячной помощи молодым специалистам, которые три года работают в госструктуре. Помощь будут получать 300 человек. В бюджете предусмотрены деньги для 500.



Глава фракции ПСРМ в муниципальном совете Ион Чебан сказал на заседании, что проекты о выделении надбавки и помощи являются важными и необходимыми для общества.



«Мы в прошлом годупредложили проект о выделении надбавки работникам детских садов. Люди уходят из системы, так как мало зарабатывают. Эти надбавки тот минимум, который можно сделать, чтобы хоть немного исправить ситуацию. Однозначно, что правительство должно решатьданный вопрос, но хоть мы пытаемся хоть так помочь», - сказал Чебан.



На эти цели предусмотрено 2 млн. леев.

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