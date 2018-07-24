Валериу Мунтяну о самоназначении Кодряну врио примара: Такого нарушения еще не было за время независимости

Либерал Валериу Мунтяну возмущен и утверждает, что никогда, со времен провозглашения независимости и до настоящего времени, не было зарегистрировано более грубого злоупотребления, чем то, что "Руслан Кодряну назначил сам себя на должность врио примара".

Мунтяну отметил, что Руслан Кодряну был незаконно назначен Сильвией Раду и. о. примара столицы на время выборов, а затем он сам себя назначил врио градоначальника Кишинева, сообщает unimedia.info.

"Сильвия Раду, которая была незаконно назначена Демократической партией и некоторое время незаконно занимала должность временно исполняющей обязанности примара столицы, назначила Руслана Кодряну абсолютно незаконно и. о. примара на время выборов в примэрию Кишинева. Теперь Кодряну, пользуясь незаконным распоряжением, назначил сам себя и. о. примара столицы.

Никогда еще, с момента обретения независимости и до настоящего времени, не было зафиксировано более грубого злоупотребления.

Это самовольное распоряжение демонстрирует, что использование слова "диктатура" в адрес нынешнего правительства все больше наполняется фактическим содержанием", - написал Мунтяну на своей странице в Facebook.

Отметим, что сегодня, 24 июля, во время заседания Муниципального совета Кишинева либерал Ион Чебану заявил, что в примэрии совершаются серьезные нарушения. Либерал отметил, что нынешний врио примара столицы Руслан Кодряну сам назначил себя на эту должность посредством распоряжения, подписанного 10 июля 2018 года. Однако руководитель юридического управления Валериу Богдан пояснил, что данное распоряжение является законным.

Напомним, 29 июня ЦИК постановил, что следующие выборы на должность примара столицы состоятся в 2019 году. Решение было принято ЦИК после того, как суд Кишинева признал выборы недействительными. Решение суда Кишинева было поддержано и Апелляционной палатой, и Высшей судебной палатой. Таким образом, примэрию до выборов должен возглавлять врио примара.