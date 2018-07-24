Додон: Федерализация Молдавии невозможна — шанс упущен

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что прошлое руководство страны упустило предоставленный шанс урегулировать приднестровский конфликт. Речь идет о «Меморандуме Козака» — предложенном в 2003 году заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком плане федерализации Молдавии.

«Я считаю 2003 год упущенным шансом для Молдавии по решению приднестровской проблемы. Если бы тогда наше руководство пошло до конца, мы бы эту проблему решили и уже забыли о том, что сейчас есть между Тирасполем и Кишиневом», — заявил Додон.

В ноябре 2003 года президент молдавской республики Владимир Воронин отказался от подписания документа, посчитав, что он дает одностороннее преимущество Приднестровью и Гагаузкой автономии перед федеральным центром. Со своей стороны первый президент Приднестровья Игорь Смирнов согласился с планом вхождения региона в единое государство.

«Тогда молдавские власти отказались подписывать Меморандум, применить этот подход уже не получится», — считает действующий президент. По его словам, причина в том, что «ситуация ситуация сегодня изменилась и односторонний план никто не примет».

«Политическое решение приднестровской проблемы возможно только на основании плана, или документа, или концепции, которая будет разработана внутри страны. Решить приднестровский вопрос можно, только если договорится Кишинев с Тирасполем, и это будет дипломатический успех и Запада, и Востока», — заключил Игорь Додон.

EADaily сообщало уже, что после того, как президент Российской Федерации 12 июля подписал указ о назначении вице-премьера Дмитрия Козака своим специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдавия, появились предположения, что в ближайшее время может появиться новый план решения приднестровского конфликта через федеративное устройство страны.