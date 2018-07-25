ДПМ планирует революционные налоговые реформы

Налог на прибыль для физических лиц будет снижен с 18% до 12%. Вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования должен быть снижен с 23% до 18%, а личное освобождение по подоходному налогу будет увеличено до 24 тыс. леев. Меры объявил первый вице-председатель Демократической партии Молдовы, премьер-министр Павел Филип в рамках традиционного брифинга после еженедельного заседания формирования, передает IPN.

По его словам, для борьбы с уклонением от уплаты налогов в гостиничной сфере и в сфере общепита, предлагается снижение ставки НДС с 20% до 10%. Экономические агенты из данной области с доходом ниже 1,2 млн. леев будут платить оперативный налог в 4%, а остальные должны будут платить подоходный налог в размере 12% и регистрироваться в обязательном порядке в качестве плательщиков НДС в 10%.

Что касается деятельности такси, премьер заявил, что будет специальный режим налогообложения для сотрудников, которые имеют зарплату до 10 тыс. леев в месяц. Они будут платить фиксированный налог в размере 500 леев в месяц. Социальная и медицинская страховка так же будет представлять собой фиксированную сумму в год, которая еще не оценена. По словам Павла Филипа, предлагается увеличение штрафов за нарушения закона, допущенных водителями такси. Они будут обязаны предоставлять кассовый чек. Если не будут этого делать, клиенты будут вправе не платить за поездку.

Павел Филип добавил, что присутствие в национальной экономике незаявленных на протяжении нескольких лет финансовых ресурсов и имущества, является проблемой. Таким образом, предлагается их добровольное декларирование. Для денежных средств можно будет подать заявление и уплатить 3% от суммы для расследования, если деньги не являются результатом уклонения от уплаты налогов и преступления. Этим механизмом не смогут воспользоваться те, кто занимал государственные должности после 2009 года.

Для поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих экспорт, предлагается увеличить с двух до трех лет срок репатриации валюты и уменьшение в два раза штрафов за задержку для нерепатриированных средств: от 0,1% до 0,05% в день. В то же время снизится с 40% до 18% штраф за нерепатриированные в установленные сроки средства.

Что касается пени и штрафов в национальный публичный бюджет, которые не были выплачены годами экономическими агентами, они будут отменены при условии, что будут уплачены налоги и текущие платежи до определенной даты.

Что касается давления на бизнес со стороны силовых органов, наделенных функциями контроля, премьер-министр сказал, что ряд преступлений будут расследованы только прокурорами и только после констатации проверяющих органов. Субъекты некоторых экономических преступлений будут освобождены от уголовной ответственности при условии устранения нарушения, выплаты ущерба и двойного штрафа.

Предварительный арест будет применяться более узко и при четких правилах. Обыски будут проходить по более строгим правилам, контроль на месте будет делаться только после проверки документов в офисе. Будут ограничены полномочия Службы информации и безопасности, связанные с расследованиями экономических преступлений. Будет создана правовая ответственность для чиновников, которые не соблюдают сроки или необоснованно отказывают в выдаче разрешительных документов.

Павел Филип отметил, что эти меры будут способствовать борьбе с теневой экономикой, выплатой зарплат в конвертах, приведет к увеличению пенсий, зарплаты, большим отчислениям в социальный фонд и в государственный бюджет.