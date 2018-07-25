Руслан Кодряну законно находится в должности, начальник Управления по связям с общественностью

Исполняющий обязанности примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну находится на законных основаниях в должности. Начальник Управления по связям с общественностью Примэрии муниципия Кишинев Вадим Брынзанюк заявил в ходе пресс-конференции, что аннулирование результатов новых выборов автоматически продлили условия досрочного прекращения мандата примара, и поскольку один из заместителей примара Нистор Грозаву отказался от должности, а Руслан Кодряну дал свое согласие, было подписано распоряжение, посредством которого Руслан Кодряну был нащзначен временно исполняющим обязанности примара.

Начальник Юридического управления Валериу Богдан отметил, что, согласно Закону о местной публичной администрации, в случае досрочного прекращения полномочий или невозможности исполнения примаром своих обязанностей, эти обязанности по праву возлагаются на его заместителей. Поскольку в Примэрии муниципия Кишинев есть два заместителя примара, и поскольку есть письменное заявление вице-примара Нистора Грозаву об отказе от должности исполняющего обязанности генерального примара, Руслан Кодряну взял на себя функции временно исполняющего обязанности примара. Валериу Богдан отметил, что распоряжение было направлено в Государственную канцелярию для контроля законности, но до сих пор не поступило никаких уведомлений.

Начальник Юридического управления добавил, что входит в компетенцию муниципального совета назначать человека на должность временно исполняющего обязанности примара если вице-примар, по объективным причинам, отказывается осуществлять функции временно исполняющего обязанности примара, или если примар и его заместитель отстранены от должности одновременно по определенным причинам, и эти должности стали вакантными. Тогда КМС назначает в течение пяти дней человека, который временно исполняет обязанности примара.

На сегодняшнем заседании муниципальный советник от Либеральной партии Ион Чебану сказал, что исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну должен уйти в отставку, поскольку занял эту должность неправомерным путём, на основании распоряжения, подписанного им самим 10 июля, после того, как вице-примар Нистор Грозаву отказался исполнять обязанности генпримара. Ходатайство поддержал и советник-социалист Ион Чебан. Муниципальный советник от Европейской народной партии Молдовы Вячеслав Булат заявил, что все эти призывы и заявления делаются ради шоу.