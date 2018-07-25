Филип: "В Молдове вообще происходит хоть что-то, за чем не стоит Влад Плахотнюк?

"В Молдове вообще происходит хоть что-то, за чем не стоит Влад Плахтнюк? Так саркастически прокомментировал премьер-министр Павел Филип протест сторонников правой оппозиции (DA, PAS и ЛДПМ), по мнению которых за проектом строительства многоэтажного здания на месте кафе "Гугуцэ" стоит лидер демократов.

Как передает "ИНФОТАГ", он считает, что "для того, чтобы прослыть в Молдове героем, достаточно лишь обвинять Плахотнюка во всем происходящем в стране".

"Однажды Генри Форд сказал, что верит только Господу, а остальные должны представлять доказательства. Пока я не вижу ни одного аргумента. Всем нравится болтать языком, но никто не представляет доказательства", - сказал Филип, являющийся первым зампредседателя ДПМ.

Он признал, что "не знает деталей проекта строительства здания на месте кафе", но "уверен в его легальности".