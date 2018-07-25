Майя Лагута: «В центральном парке Кишинева готовится разрушение главных объектов»

В прошлый четверг стало известно, что национальный совет по защите исторических памятников на закрытом заседании принял решение разрешить компании олигарха Владимира Плахотнюка строительство многоэтажного делового центра на месте бывшего кафе «Гугуцэ» в парке Штефана чел Маре. Об этом сообщил в соцсетях гражданский активист Виталий Спрынчанэ, отметив также, что совет запретил доступ на заседание представителям СМИ и гражданского общества. Общественники были возмущены тем, что в пользу этого решения проголосовал и глава агентства по инспектированию и реставрации памятников, советник МСК Ион Штефэница.

«Что происходит в парке Штефана чел Маре? Готовится разрушение центральных объектов - кинотеатра «Патрия» и кафе «Гугуцэ»», - написала на своей странице в социальной сети Facebook общественный активист Майя Лагута.

«Ион Штефэница, ранее рекламируемый как самый неподкупный, которому доверили возглавлять национальный совет по историческим памятникам, проголосовал за утверждение проекта строительства 10-этажного бизнес-центра вместо кафе «Гугуцэ»! – пишет Майя Лагута. - Причем Штефэница постеснялся сделать это открыто и публично, воздержавшись от голосования в присутствии представителей гражданского общества, но сделал это позже, за закрытыми дверями. Полагаю, что уместно поднимать вопрос об отстранении его от занимаемой должности, а также об отстранении от должностей Грозаву, Борозану и всего «архитектурного совета», куда входят такие личности, как Модыркэ, Карпов, Карецкий, внесшие большой вклад в разрушение города. Центральный парк имени Пушкина – Штефана чел Маре является историческим центром, и никому не позволительно нарушать генеральный градостроительный план в этой зоне! В нарушение статьи 20 закона №591 «О зеленых насаждениях» у комиссии, проголосовавшей за этот злосчастный проект, нет общественной экспертизы! Мы остановили в свое время незаконное строительство пиццерии в этом парке, опекаемое Дорином Киртоакэ. Сейчас есть угроза, что НисторГрозаву выдаст урбанистический сертификат и разрешение на строительство. Сможем ли мы, гражданское общество, снова сплотиться и защитить парк от разрушения, от нашествия бизнеса?! Распространяйте информацию. Готовимся к сбору!».

Скандале вокруг строительства «высотки» на месте кафе «Гугуцэ» разгорелся осенью 2014 года, когда подконтрольная лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку компания «FinparInvest» заявила о своих планах строительства отеля. Проект дважды отклонял национальный совет по историческим памятникам при министерстве культуры. Однако в декабре 2014 года МСК отдал «FinparInvest» в аренду на 25 лет участок земли площадью 0,2 гектара, на котором расположено кафе, «для проектирования и строительства нового объекта». В решении совета говорилось, что землю отдали в аренду без права приватизации. Также было запрещено строить здание выше кинотеатра «Патрия».

«FinparInvest» оспорила в суде запрет МСК приватизировать землю. В декабре 2015 года суд столичного сектора Чентру разрешил фирме строить высотный отель на месте кафе «Гугуцэ». При этом суд оставил в силе запрет на приватизацию участка. Затем АП запретила строить на этом месте 13-этажный отель, а ВСП в июне 2017 отменила это решение и отправила на пересмотр в АП. Спустя год АП разрешила и строить высотку, и приватизировать землю.

О том, что на месте кафе «Гугуцэ» в парке может появиться высотный бизнес-центр, в середине июня рассказал новый владелец кафе Чеслав Чухрий, не исключив, что для реализации проекта выкупит кинотеатр. Чухрий заявил, что новое здание украсит центр Кишинева. В конце мая кинотеатр «Патрия» был выставлен на продажу за 80 миллионов лей. Объявление появилось в интернете. Трехуровневый объект выставлен агентством недвижимости «Remarkimobil». Он имеет общую площадь 3042 квадратных метра, большая часть приватизирована. СМИ не раз сообщали о том, что собственник кинотеатра Виктор Шелин уступает свой бизнес и здание Владу Плахотнюку. Сохранится ли архитектурный памятник, с которым у кишиневцев так много связано?

В МСК ситуацию с кафе «Гугуцэ» назвали «беспределом» и заверили, что будут бороться. Ион Штефаницэ заверил, что на месте этого кафе будет «культурный центр» не выше трех этажей. «Город развивается, меняется, это нормально, главное, чтобы новые здания интегрировались в исторический центр», - заявил он. На своей странице в соцсетях главный защитник исторических памятников рассказал о значимости парка в истории Кишинева, опубликовав отрывки из книги Юрие Колесника «Chisinaul nostru necunoscut». Штефаницэ подтвердил, что вместе с шестью другими членами совета он одобрил проект строительства в парке «социально-культурного центра». Не так давно на заседании МСК Штефэница также не возражал против сноса памятника возле кинотеатра «Гаудеамус».

Протест против строительства многоэтажного здания в парке Штефана чел Маре набирает обороты. Во вторник Платформа DA провела акцию протеста перед зданием столичной примэрии с требованием передать земельный участок под кафе «Гугуцэ» в государственную собственность, чтобы не допустить строительства на этом месте бизнес-центра.

В распространенном ранее пресс-релизе Платформы отмечается, что, будучи передан в государственное достояние, земельный участок уже не может быть отчужден, его нельзя будет включить в уставной капитал хозяйствующих субъектов или сделать предметом залога. Таким образом, привлекательность идеи построить здесь что-то существенно снизится. Платформа призвала кишиневцев как можно чаще прогуливаться в районе кафе «Гугуцэ», чтобы не допустить начала его сноса.

Любопытно, что несколько месяцев назад в ходе предвыборной кампании Андрей Нэстасе выступил категорически против предложения Иона Чебана национализировать землю под кафе «Гугуцэ». Впрочем, лидер фракции социалистов в МСК сказал на пресс-конференции в понедельник, что он не в обиде за то, что Нэстасе продублировал его инициативу: «Главное, что он осознал необходимость совместными усилиями не позволить изуродовать главный парк столицы и страны».

Стелла БУНЧУК