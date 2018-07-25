Граждане смогут задекларировать собственность и деньги взамен на 3% от их стоимости

Граждане смогут добровольно задекларировать недвижимость и финансовые средства взамен на 3% от их стоимости. Речь идет о незадекларированном имуществе, и о собственности, оформленной на третьи лица. Об этом сегодня после еженедельного заседания Демократической партии Молдовы заявил премьер-министр Павел Филип, сообщает МОЛДПРЕС.

Он подчеркнул, что проблема незадекларированной собственности существует давно. «Одним из решений может стать добровольное декларирование этой собственности. Владелец должен будет до 10 или 20 декабря подать заявление и заплатить 3% государству. Тем не менее, эти деньги должны быть законными. Этим добровольным декларированием не смогут воспользоваться те, кто занимал государственные должности после 2009 года, и те, кто получил незаконные кредиты в проблемных банках: Investprivatbank, Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank, UniversalBank. Мы ввели эти положения, чтобы убедиться, что в стране нет денег из похищенного миллиарда. За этим будет строгий надзор. В результате этой меры мы ожидаем ввода средств в оборот», - отметил Филип.

«Еще одной проблемой является давление на бизнес со стороны контрольных органов и неправомерный предварительный арест. Мы намерены снизить это давление. Таким образом, ряд преступлений будет расследоваться только прокурорами и только после постановлений контрольных органов. Также будет увеличена сумма, которая считается уклонением от уплаты налога с 75 тыс. леев до 300 тыс. леев. В то же время, будет четко урегулировано применение предварительного ареста», - отметил Премьер.

Согласно поправкам, которые будут приняты, правила проведения обысков также будут ужесточены. Таким образом, обыск по месту жительства можно будет провести только после обыска по месту работы. Будут ограничены полномочия СИБ, связанные с расследованием экономических преступлений. Кроме того, должностные лица, которые не соблюдают сроки или необоснованно отказывают в выдаче разрешительных документов, будут привлечены к ответственности.

(Корр.А.Чобану, ред. А.Рэиляну)