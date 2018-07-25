В поисках утраченного времени: Почему в Молдове не хочется жениться

Корреспондент «КП» сходил в ЗАГС и столкнулся с бюрократией, которая запросто лишит желания создать семью.

Солнечно, жарко, на часах — около 7.30. У дверей в центральный ЗАГС толпа людей, сформировавших одну живую очередь. Смысла в ней нет никакого — людей распределят по кабинетам, и все это знают. Смысла нет, а очередь — есть, и строгая женщина статного вида, размахивая веером, критикует каждого, кто решил встать перед ней. Слышен диалог:

- Я тут с половины 6 стою. Хотели встать ближе к дверям — стоило прийти раньше.

- Вам в какой кабинет?

- Мне в первый.

- А мне в третий!

- Мне до этого нет дела!

Таких людей — единицы. На лицах остальных — пытливость, любопытство и сама энергия (у тех, кто пришел в первый раз), у других — тоска по утраченному времени, поиски которого давно прекратились. В толпе людей осторожно выкрикиваю:

- А можно жениться?

Дядечка в синей рубашке сообщает нам номер кабинета и... забывает про нас, бессистемно пропуская одних, и запрещая проход другим. И так вы стоите полчаса-час, чтобы просто подать заявление. А потом — идете оплачивать государственную пошлину. Затем возвращаетесь, снова ожидая свой черед. Потом, чтобы скорректировать время и дату свадьбы (в моем случае была такая необходимость в связи с процедурой), повторяете ту же последовательность действий.

Большую часть времени вам совершенно непонятно, за кем вы стоите в очереди, и вообще — стоите ли вы в ней. Перед вами пускают людей, которые подошли три секунды назад, или кого-то, кто назвал имя работницы ЗАГСа и попросил «спросить ее, она пропустит». И действительно — пропускает.

Вы отстаиваете свое время в очереди (часто рабочее), а потом бегаете на почту, чтобы оплатить услуги. В моем случае это несколько тысяч леев. Согласитесь, сумма немаленькая! Пройдешь все эти круги и думаешь: «Зачем тебе все это надо?» Тебе — надо, но государство сделает все, чтобы торжество момента (а молодожены подтвердят, что в ЗАГС идешь с приподнятым настроением, с ощущением праздника) было беспощадно уничтожено бюрократией — очередями и квитанциями. Я подчеркну: государством. Некоторые же работники ЗАГСа относятся к брачующимся прекрасно: поздравляют, напутствуют и произносят самые прекрасные слова. Некоторые. Им спасибо!

Так с чего в Молдове начинается брак? С очередей и расставания с деньгами. А символичность момента выдумайте сами — государству оно неинтересно, как и молодые семьи — с них, главное, денег стрясти, даже если у них их нет.

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ