Зарплата в конверте лишает бюджет 3,5 миллиарда лей

Более 20 процентов работников в Республике Молдова получают зарплату частично или полностью в конверте, показывает опрос, проведенный компанией CBS-AXA по заказу ИРСИ "Viitorul". Исследование показывает, что зарплату в конверте получают люди, которые имеют более низкое образование, живут в сельской местности, молодые и с низкими доходами, передает IPN.

По данным опроса, число людей, которые получают всю зарплату официально, увеличилось в первом полугодии 2018 года по сравнению с прошлым годом с 75,1 до 78,7 процента. Количество работников, которые получают часть зарплаты в конверте на протяжении года сократилось с 71 тысяч человек в 2017 году до 40 тысяч человек в первые месяцы 2018 года.

Опрос показывает, что незначительно увеличилось число тех, кто работает в поле труда за пределами статистического учета, поскольку согласно их декларации, получают все вознаграждение в конверте. Их количество увеличилось с 102 тыс. человек в 2017 году до 107 тыс. человек в первые месяцы 2018 года. По данным опроса, их рост на пять тысяч человек соответствует сокращению среднего количества работников в 2018 году на пять тысяч человек.

Оценки показывают, что заработная плата в конверте в этом году составит 7,7 млрд. лей по сравнению с 7,5 млрд. в 2017 году. Общий объем упущений в национальном публичном бюджете в этом году составит почти 3,5 млрд. лей. Таким образом, национальная касса социального страхования недополучит более 2,2 млрд. лей, национальная компания медицинского страхования - почти 700 млн. лей, а государственный бюджет и местные бюджеты - 550 млн. лей из налогов на доходы физических лиц.