Людям, с зарплатой менее 2000 леев, предоставят бесплатные обеды

Предоставлять бесплатные обеды в социальных столовых столицы будут гражданам, чей доход составляет меньше трех тысяч леев в месяц. Ранее такие льготы предоставлялись только людям с доходом менее двух тысяч. Решение накануне принял муниципальный совет Кишинева.

В то же время станет разнообразнее и меню - на обед для каждого человека будут выделять не 23, а 28 леев. Социальные столовые есть во всех секторах столицы. Для их посещения необходимо написать заявление в Управление социальной помощи.