25 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Людям, с зарплатой менее 2000 леев, предоставят бесплатные обеды
25.07.2018

Предоставлять бесплатные обеды в социальных столовых столицы будут гражданам, чей доход составляет меньше трех тысяч леев в месяц. Ранее такие льготы предоставлялись только людям с доходом менее двух тысяч. Решение накануне принял муниципальный совет Кишинева.

 

В то же время станет разнообразнее и меню - на обед для каждого человека будут выделять не 23, а 28 леев. Социальные столовые есть во всех секторах столицы. Для их посещения необходимо написать заявление в Управление социальной помощи.


 
Количество просмотров:
88
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.