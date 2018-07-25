В Кишиневе реставрируют гранитную лестницу в парке «Валя Морилор»: Как она выглядит сейчас

Корреспондент «КП» наблюдал за тем, как ведутся ремонтные работы.

В мае в Кишиневе началась реставрация гранитной лестницы, ведущей к Комсомольскому озеру (официально — к парку «Валя Морилор».Работа сейчас — кипит!

Как удалось выяснить корреспонденту «КП», лестница будет гранитной, такой, как была. И мощные плиты ни на чью дачу не увезут, а вернут в парк, только уже обновленными. Хочется верить.

В мае в Кишиневе началась реставрация гранитной лестницы, ведущей к Комсомольскому озеру (официально — к парку «Валя Морилор».Работа сейчас — кипит!

Как удалось выяснить корреспонденту «КП», лестница будет гранитной, такой, как была. И мощные плиты ни на чью дачу не увезут, а вернут в парк, только уже обновленными. Хочется верить.

- Запланировано, что работы будут продолжаться 12 месяцев. На все это время лестница будет закрыта, - рассказывал нам бригадир. – Но вверху и внизу предусмотрен обход.

Проект предусматривает и установление освещения, и благоустройство прилегающей территории

Напомним, что лестницу обновляют благодаря... Бухаресту. Недавно было подписано грантовое соглашение о том, что сектор 1 мун. Бухарест выделит безвозмездно 1 миллион евро на ремонт лестницы. С кишиневской стороны – только проект (это почти 1 млн. леев), экспертизы, разная документация. Проект предусматривает и установление освещения, и благоустройство прилегающей территории. По плану работы должны быть завершены в марте будущего года.

Работы должны быть завершены в марте будущего года.

ПАВЕЛ МУНТЯН