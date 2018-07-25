Единый подоходный налог в Молдове: что ждет жителей страны

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Экономика
Вторник в Молдове оказался революционным в части налогово-бюджетной политики. Премьер республики Павел Филип объявил о готовящихся поправках, которые парламент должен рассмотреть до конца этой недели, а именно о введении единого подоходного налога в размере 12%.
"Личное освобождение будет увеличено вдвое — с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. На практике те, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума, вообще не будут платить налог. Эффект — у граждан остается больше денег в кошельке", — сказал Филип на брифинге по итогам заседания Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство.
В тоже время снизят и отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.
Филип отметил, что после того, как правительство даст положительное заключение, а депутаты парламента поддержат эту инициативу двух чтениях, поправки вступят в силу 1 октября 2018 года.
Эксперт считает, что решение правительства не будет способствовать борьбе с таким феноменом, как "зарплаты в конверте". Как считает Шеларь, даже сниженный на 5% сбор все равно остается большим для работодателя и не будет его стимулировать переходить на "белую" бухгалтерию. Она не исключила и то, что в ситуации нехватки средств в пенсионном фонде разница в 5% будет перенесена на работника, что также не станет мотивацией отказаться от зарплат в конверте.
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