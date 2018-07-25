Влад Плахотнюк: Власти стремятся стать надежным партнером для предпринимателей

Власти стремятся стать надежным партнером для предпринимателей, а также для зарубежных инвесторов благодаря проводимым в стране реформам. Об этом председатель Ассоциации деловых людей Молдовы Влад Плахотнюк заявил на форуме организации. Он поблагодарил бизнесменов за существенный вклад в развитие молдавской экономики.

"Мы разработали план развития Молдовы на четыре года вперед, как минимум, на четыре года, за которые мы начнем внедрять эти проекты. У меня лично в политическом плане лишь одна задача - делать то, что лучше для Молдовы, чтобы страна развивалась, чтобы граждане не уезжали, а возвращались, а те, кто остался, чтобы об этом не пожалели", - сказал председатель АДЛМ Влад Плахотнюк.

В форуме, на который съехались свыше 800 предпринимателей, принял участие премьер-министр Павел Филип. Он говорил о пакете законов, которые снизят налоговое бремя и давление на бизнес-среду.

"Мне иногда кажется, что нашими руками некоторые партнеры таскают каштаны из огня. Но это нас не останавливает, потому что мы все знаем, что эти меры благоприятны не только для бизнес-среды. Эти меры, по большому счету, принесут благо для всей Молдовы в целом", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Участники форума предложили властям некоторые рекомендации.

"Мы не должны думать, что только экспорт важен и приносит деньги в бюджет. Потребление на местном рынке тоже источник дохода. Почему, например, не продвигать мед в школах, детских садах, других государственных учреждениях", - отметил предприниматель Никанор Негру.

"Осенью, когда идет сбор урожая, у нас не хватает рабочих рук. Люди получают социальную помощь, приходят устраиваться на работу, но налоги платить не хотят", - сказал предприниматель Василий Белоус.

"Закон о поденой работе был разработан, его должны принять в парламенте, а может уже и приняли. Так что проблема с сезонными рабочими и налогами уже решена", - заверил премьер-министр Павел Филип.

"Я знаю, с какими трудностями вам пришлось столкнуться. Многие международные структуры были против этой реформы", - сказал предприниматель Игорь Унгуряну.

"Такой налоговой, как сейчас, у нас до сих пор никогда не было. Нынешняя власть очень многое сделала для возврата НДС. Никогда раньше не было таких возможностей и такого быстрого возврата. Практически за месяц мы получаем деньги обратно на наши счета", - отметил предприниматель Олег Горган.

"Для нас важно в ближайший период и в следующие годы создать условия, чтобы исключить злоупотребления, которые все еще существуют в Молдове, и мы о них знаем. Но очень сложно поменять менталитет, привычки людей и учреждений. Для этого нужно очень много времени", - сказал /председатель АДЛМ Влад Плахотнюк.

Это второй форум, организованный Ассоциацией деловых людей Молдовы, на котором предприниматели встретились с представителями власти. Следующая встреча запланирована на осень.