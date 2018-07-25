НЕМЕЦКИЙ СЛЕД В МОЛДОВЕ

Одно из достояний народа Молдовы – его мультинациональная культура.

Благодаря тесному соседству разных национальностей, каждое поколение живущих в Молдове людей впитывало мудрость, лучшие традиции, опыт и умения других наций, образовывая уникальный и неповторимый культурный сплав.

В 2018 году в Молдове отмечают 204-летие обоснования немецких колонистов в Бессарабии. Этот факт нельзя вычеркнуть из нашей истории, сказав, что проживание немцев не повлияло на общую культуру молдавской нации.

Дата связана с указом 1814 года российского императора Александра I о переселении немецких колонистов из Польши в Бессарабию.

Реально процесс переселения немцев начался раньше. В 1807 г. Наполеон основывает Варшавское герцогство в той части Польши, что с конца 18 века была прусской провинцией, в которой уже жили выходцы из Вюртенберга (ныне юго-западная земля — от Баварии до французских границ). В связи с религиозными притеснениями, рекрутской повинностью в наполеоновскую армию, а также — по экономическим причинам около 13 тыс. немецких семей из прусской Польши в этот период мигрируют на юг России.

Распределение земли для вновь прибывших немецких поселенев в Бессарабии, 1814 год.

В 1813 г.при Александре I был опубликован манифест с перечислением прав и привилегий для колонистов. К 1813 году не менее 1700 семей оседают в Бессарабии – в Восточной Молдове и Буджаке, которые после 1812 г. Османская империя уступила России, а с 1816 по 1827 г. российские власти переселяют в Бессарабию порядка 9500 немцев из других областей России.

Кроме того, в наш край семьями и целыми общинами бегут немцы с юго-запада Германии. Сушей и по Дунаю – на кораблях– «Ульмских коробках» — небольших плоскодонках с навесом от непогоды. Ведь царское правительство даровало землю, освобождало от налогов и военной службы.

С 1814 г. в результате наполеоновских войн семьи немецких колонистов начали переселяться и в Бессарабию. Среди них преобладали Варшавские переселенцы, некоторые были из Швабии, Пфальца, Баварии, Померании, Шлезии, Бранденбурга и Саксонии, ( а также семья, оставившая Москву, когда в неё вошёл Наполеон).

Селились преимущественно в Аккерманском уезде, где было создано 13 населенных пунктов. Первыми возникли колонии Бородино ( по имени места сражения , на территoрии бывшегo турецкого селения ) и Тарутино.

На сайте, посвященном истории немецких семей, много разных документов — описания поселений, поименные списки, изображения фамильных гербов, письма, семейныe предания, воспоминания (даже рассказ, как бессарабское Бородино посетил царь Николай II) и др.

Переселялись немцы со всем своим скарбом и орудиями труда, а заботиться о крыше над головой в пустующих землях им приходилось самостоятельно.

Правда, Попечительный комитет иностранных колонистов юга России – специально созданный орган – способствовал социальному и экономическому развитию общин переселенцев.

Придавала силы и свобода вероисповедания, возможность сплотиться вокруг духовных пастырей.

Довольно быстро в Бессарабии были основаны немецкие школы, а в 1844 году появилось и первое немецкое педагогическое училище – «школа Вернера» в Сарате.

В разные периоды, вплоть до 1940 года, немецкие переселенцы имели то больше привилегий, то меньше, а в отдельные времена и ощущали явное преследование, но в общем и целом немецкие мигранты существовали в Бессарабии благополучно. Их аграрные поселения отличались крепкими хозяйствами с передовыми технологиями, а жители – благочестивым поведением, религиозностью, трудолюбием.

После второго этапа переселения в 1860-1914 гг. в Бессарабии было более 100 немецких общин с добротными домами, хорошими дорогами, основным занятием в которых являлось сельское хозяйство. Выращивали пшеницу, кукурузу, ячмень. Разводили племенной крупный рогатый скот, овец, лошадей.

«Бессарабия стала житницей Российской империи благодаря трудолюбию немецких колонистов, – пишет Татьяна Щербакова (Бельцкий университет, кафедра английской и немецкой филологии, публикация от 29.11.2013, pan.md). Среди переселенцев были и ремесленники, которые создали небольшие промышленные предприятия по производству сельскохозяйственной техники». Все это оказывает воздействие и на экономическое развитие края, и на социально-культурное.

Сохранились образцы рукоделия, не свойственного до тех пор народным ремеслам Бессарабии, как, например, плетенные на коклюшках кружевные шали, и предметы быта, завезенные из Германии.

Тарутино 1940 г немецкие колонисты

Естественно, способы ведения хозяйства и пр. перенимали и немцы у местных жителей. По свидетельству той же исследовательницы, переселившись после 1945 года в Германию, бессарабские немцы строили там дома из самана, технологии изготовления которого научились у молдаван, и даже открыли школу подготовки специалистов по производству этого необычного стройматериала.

«Немецкий след» оставлен и в развитии виноградарства и виноделия нашего края, что не связано с колонистами. Из-за познаний в виноградарстве и виноделии в Бессарабию приглашали немцев из Эльзаса и французской части Швейцарии. А вот пример Каменки, где до сих пор сохранились сложенные из ракушечника террасы, на которых росли виноградники, сторожевая башня на них, оросительные каналы.

Все это — в бывшем имении князя Виттгенштейна, в 1826 ставшего генерал – фельдмаршалом, затем, в начале русско-турецкой войны 1828 года, – главнокомандующим русской армии.

В 1805 году князь, тогда еще граф и офицер, стал хозяином имения неподалеку от Каменки в излучине Днестра, прежде принадлежащего дворянам Долгоруковым, назвав его в честь своей жены Антуанеттельталь Антоновкой.

Предки Людвига Адольфа Петер фон Зайн-Виттгенштейна, — выходцы из Рейнской области, славящейся винами сорта Рислинг, виноград для которых и сейчас выращивается по южному берегу Рейна на крутых террасированных склонах.

Его отец вступил на русскую службу еще при Елизавете Петровне, дочери Петра I, правившей с 1741 по 1762 гг., а его мачехой была урождённая княжна Долгорукова. Виттгенштейн приобрел виноградники, пригласил фермеров и виноделов (поселившиеся тут 32 семьи из Пруссии и Австрии по договору обязались продавать часть урожая поместью), отстроил винокуренный завод, выкопал винные подвалы.

До сих пор в Каменке действует санаторий «Днестр». А основал курорт, на который приезжали со всей России на водо- и виноградолечение, его внук — князь Федор Львович Витгенштейн в 1890 году.

«Немецкий след» явственно просматривается и в истории развития Кишинева. Каждому знакомо имя нашего лучшего градрначальника Карла Шмидта. Заботясь о благоустройстве Кишинева, Карл Шмидт переписывался с европейскими мэрами; запланировав устройство водопровода, конки и пр. собирал предложения со всей Европы.

Свой вклад в развитие Кишинева как европейского города внесли и другие личности из средних классов с немецкими корнями — члены немецкой культурной ассоциации, евангелистко-лютеранского прихода, образованные и эрудированные, имеющие контакты во всей Европе.

Примечательно, что и многие немцы, давно покинувшие из Бессарабию, считают ее своей родиной. Ассоциация бессарабских немцев Германии насчитывает 3 тысячи членов и 8 тысяч сторонников. У этой ассоциации есть собственные архив, библиотеки и музей.

Эта глава в истории завершилась 5 сент. 1940 года, когда был подписан русско-немецкий договор о переселении, и до конца октября более 90 000 человек (этнич. немцев) покинули Бессарабию. Депортация в лагеря Германии и Польши проходила под немецким конвоем.

Немецкие жители на пути из Бессарабии в Галац (далее — в Германию) в 1940 году.

По материалам выставки «Немецкие следы в Молдове 1814-1014 гг. Традиции и модернизация», сайта oldchisinau и других открытых источников.