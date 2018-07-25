Готовимся к летним выходным: Как организовать пивную вечеринку и не опозориться

«Скучно живем», подумалось мне однажды, и в очередные выходные я решила устроить посиделки для узкого круга друзей. И тут возникла проблема: крепкие напитки в жару пить «не комильфо», да и особых любителей этого среди нас нет. Вино – не все пьют, так уж у нас сложилось. Тогда меня и осенило – сделать пивную вечеринку. А что? Во-первых, модно. Во-вторых, напиток легкий, еще и жаждоутоляющий, никто не напьется «до поросячьего визга», а бокал-другой пива – напротив – поможет создать настроение. В-третьих, - пиво у нас в компании пьют все. А для тех, кто вообще алкоголь не потребляет (есть и такие в нашей компании, причем - мужчины) или за рулем, - безалкогольный вариант.

С тем, какого производителя пива предпочесть, вопросов не было – Chisinau от EfesVitanta. Знаю, что и моим друзьям оно нравится, и коллегам. Причем были на экскурсии на предприятии и даже немного разобрались в сортах. А вот какой сорт пива лучше брать, в какой таре, какие закуски приготовить, - тут мне знаний явно не хватало. Пришлось обращаться к знатокам – пивоварам EfesVitanta Надежде Онеску и Вячеславу Кожокару.

Пивовары Надежда Онеску и Вячеслав Кожокару показали, как правильно наливать пиво.

Какое пиво брать

Науке известно, что у мужчин и женщин вкусовые рецепторы – разные. А так как до 1990-х в республике женщины пиво потреб­ляли редко – не принято было у слабого пола по пивным ходить, это считалось позорным, выпускали пенный напиток «с мужским» характером. Но наступили «лихие 90-е». Женщины, чтобы прокормить детей, ринулись в челночницы, закупая за границей шмотки, кто-то стал торговать на рынках, кто-то начал работать «на себя», закладывая фундамент будущего бизнеса. В общем, слабый пол превратился в сильный - и в финансовом плане, и в плане выбора, и в плане требований. Коснулись новые запросы дам и пива – старое, слишком терпкое и горьковатое, уже не устраивало. И пивоварам пришлось долго проводить исследования – какое же пиво придется по нраву именно нашим, молдавским женщинам и мужчинам, которые все-таки оставались основными потребителями напитка. А затем – проводить сутки напролет, колдуя над рецептурой. Причем женщины хотят все видеть насквозь, в буквальном и переносном смысле. Так что пришлось еще и разрабатывать прозрачную тару.

Они это сделали: и теперь пиво Chisinau – беспроигрышный вариант на любой вечеринке. А вот сколько и какой именно сорт пива – нетрудно «вычислить», пользуясь простыми рекомендациями от Надежды Онеску и Вячеслава Кожокару. Конечно, лучше спросить у гостей заранее, что они пьют, но если уж нет такой возможности или хотите сделать сюрприз, то можно взять на свой выбор.

Пиво бывает разное, лучше поинтересоваться у гостей, какое они предпочитают, или взять Chisinau Blonda - не прогадаете!

1. Наиболее легкое пиво – Chisinau Radler, Kozel светлый. Первое - освежающее, с добавлением лимонного сока, второе – легкое, «ненавязчивое», сладковатое. Идеально для вечеринок! Как правило, это пиво предпочитают именно женщины.

2. Chisinau Blonda – самое «универсальное». Его пьют все. И по большому счету можно вообще ограничиться только им (не считая безалкогольное).

3. Если есть те, кто предпочитает что-то особенное, - Chisinau Tare. Оно крепкое, так что лучше сначала спросить, кто из гостей остановит свой выбор на нем.

4. Хотите удивить? Сделать сюрприз? Предложить друзьям попробовать что-то новое – Chisinau непастеризованное. Это не так давно выпущенное на EfesVitanta пиво. Оно необычное, особое.

5. Безалкогольное – обязательно должно быть на вечеринке, чтобы не пьющие алкоголь гости не чувствовали себя забытыми.

Конечно, стоит для разнообразия взять два-три сорта пива. Из расчета 2-3 бутылки (стеклянные) или банки на гостя. Как правило, 1-2 бокала – это как раз для веселья, а не для пьянки. Но и впритык брать тоже нельзя. Пиво выдыхается, пока гости танцуют или беседуют, поэтому лучше наполнять кружки свеженьким напитком.

Выбор тары

Раньше вопросов не было: либо в бутылках брали в магазине, либо с бидоном или трехлит­ровой банкой в авоське – к бочке (за разбавленным). Сегодня вариантов гораздо больше.

Если встреча с друзьями проходит в баре или кафе – выбрать легко: и на разлив, и в бутылке, - вам подадут пиво в бокале. В крайнем случае, бутылку с бокалом. Кстати, пить пиво из бутылки, по мнению Надежды, проявление неуважения к пивовару, так как прочувствовать так вкус напитка невозможно. Хотя я лично поспорила бы: многие так утоляют жажду, все-таки наслаждаясь напитком, но по-своему.

Выбор тары зависит от места проведения вечеринки. Если это квартира, дом, офис - лучше взять в стеклянной бутылке. Тогда и сами гости могут себе наливать пиво, и дольше оно будет оставаться в холодильнике.

Наша компания иногда берет с собой на природу пиво в пэт-бутылках (пластиковых). В переносном холодильнике стеклянная тара не всегда помещается. В данном случае пэт-бутылка – решение проблемы. И вопреки разным мифам, по результатам исследований, бутылка не «делится» с напитком разной химией, не портит его вкус. Единственное - надо соблюдать условия хранения.

Чтобы пиво не потеряло «вкус»

Взять и привезти пиво к месту вечеринки – это не займет много времени и сил. Только стоит обратить внимание при покупке напитка. Если оно стояло в магазине возле источников тепла (например, внизу, рядом с холодильником), откажитесь от такой покупки. Берете пиво по дороге на вечеринку – достаньте его из холодильника. Если до вечеринки еще есть время охладить напиток, то можно взять пиво с обычной магазинной полки. Пиво не теряет своих вкусовых качеств в диапазоне температуры +2 - +25 градусов по Цельсию при условии, что на него не попадают прямые солнечные лучи.

И еще один момент: не надо «шокировать» пиво. Даже не знала, что не стоит класть бутылку в морозильник, чтобы быстро остудить. Оказывается, вкусовые качества при таком подходе теряются.

Подавать пиво нужно охлажденным до температуры +6 - +8 градусов по Цельсию, то есть достать из обычного домашнего холодильника. Никаких чудес. И никто не простудится, выпив прохладный напиток в жаркий день, - врачи допускают.

Если вечеринка за городом, то нужно либо использовать переносной холодильник, либо обложить пиво льдом. И то и другое сегодня - не проблема.

Кырнэцэи на пивной вечеринке будут вполне уместны.

Как пить? Чем закусывать?

Пиво лучше подавать в стеклянных бокалах или керамических кружках. Если это вечеринка за городом, то можно и в пластиковых одноразовых стаканах, хотя тогда не так «солидно», как было бы в стеклянной или керамической посуде. Ни в коем случае не использовать металлические кружки, иначе пиво превратится в нечто... ослиное.

Так как вечеринку я делала у себя во дворе, а бокалов больших у меня дома только три, пришлось использовать обычные большие керамические кружки. Друзья простили такое разнообразие, мало того, пообещали подарить пивные бокалы.

Смешивать пиво разных сортов друг с другом или с другими напитками – означает просто испортить себе праздник. Вам оно надо?!

И наливать пиво надо – Вячеслав Кожокару научил меня, как это делать, - под углом 45 градусов до половины бокала, а затем – «сделать пенку» - в центр посуды с высоты примерно 2-2,5 см. Если пиво очень сильно пенится, то лучше его наливать по стенке бокала, понемногу.

И не забываем «обновлять» бокалы. Если гость недопил пиво, а оно в бокале простояло достаточно долго, то лучше дать ему другую кружку и налить свежее.

Для тех, кто хочет ощутить вкус пива, не стоит выпивать все залпом. Пьют этот напиток в три глотка: первый – половина, второй – половина от остатка, третий – остаток. Я потренировалась. Действительно, вкус другой, приятнее. Будет чем удивить друзей на вечеринке.

Лично я выбрала на закуску блюда на мангале – шашлык и кырнэцэи. А также капустный салатик. Пока все это жарится, - сырная тарелка, мясная, на всякий случай запаслась орешками.

Выбор закуски зависит от личных предпочтений и вкусов гостей и от финансовых возможностей, но нужно четко усвоить: времена битья таранькой об стол давно прошли.

Вячеслав Кожокару заверил меня, что рыба к пиву хороша, если это не селедка пряного посола, а что-то малосольное, типа семги.

А так, закусывать можно чем угодно, кроме слишком кислого, слишком пикантного, - иначе пиво покажется водой, его вкус не будет чувствоваться. Лучше отказаться от блюд в томатном соусе. А вот наши плацинды, вертуты, овощи на гратаре, легкие салатики, сыры, сэндвичи, даже голубцы – отлично подойдут под пиво. Но не стоит забывать, что это лето. И, в конце концов, лучше купить или приготовить еду, на которую вы не потратите много времени и энергии, с расчетом на то, что в жару жирное и жареное есть не слишком хочется. А поэтому – сделайте мичь или кырнэцэи (можно и на плите), купите готовые вертуты, сделайте изящные канапе – с сыром, виноградинкой, буженинкой.

И главное

Пивом горе не заливают. Пиво – это напиток дружных компаний, болельщиков, для тех, кто хочет просто получить удовольствие. После потребления пива легко танцуется, легко поддаются активные игры. И пиво – это идеальный напиток для вечеринок.

Но... чтобы организовать пивную вечеринку и не опозориться, главное – создать атмосферу дружелюбную, радостную, гостеприимную. Это тоже несложно! Нужно все делать в удовольствие и добросовестно. И тогда вечеринку с пивом Chisinau друзья будут долго вспоминать, оставляя лайки на фотографиях, а кто-то даже позавидует по-доброму... и побежит организовывать свою встречу для друзей. Удачи!