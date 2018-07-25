Шалару пожаловался в Генпрокуратуру на партию "Шора" в связи с финасированием избирательной кампании

Партия национального единства (ПНЕ) утверждает, что власти не конфисковали деньги, которые якобы получил из Москвы Илан Шор для финансирования избирательной кампании по выборам примара столицы.

ПНЕ также добавляет, что на имя примара Оргеева не было начато ни одного расследования, чтобы определить источник происхождения денег, сообщает unimedia.info.

"В последнее время мы наблюдаем серию атак со стороны Илана Шора. Сегодня утром мы подали жалобу в Генеральную прокуратуру. Мы просим правоохранительные органы осветить все фактические и юридические обстоятельства и определить, намеревалась ли партия "Шора" подменить или скрыть личность доноров или была за спиной этих сомнительных пожертвований организованная преступная группа", - заявил Анатол Шалару на пресс-конференции.

По данным ПНЕ, гражданин России предложил 200 000 леев для финансирования Регины Апостоловой в качестве денежного пожертвования, в то время как внешнее финансирование в ходе избирательной кампании запрещено по закону.

Напомним, что Регина Апостолова, кандидат от партии "Шора" на пост примара Кишинева, была снята с предвыборной гонки после того, как Кишиневский окружной избирательный совет принял уведомление Партии национального единства о незаконном финансировании кандидата иностранными гражданами.