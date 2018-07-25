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Либералы обратились в ГП с требованием привлечь Кодряну к уголовной ответственности
25.07.2018

Либеральная партия обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности врио мэра муниципия Кишинева Руслана Кодряну в связи с самоуправством. 

В документе упоминается, что 10 июля 2018 года Кодряну, незаконно находящийся в должности вице-мэра муниципия Кишинева, подписал распоряжение, которым провозгласил себя врио столичного градоначальника. По словам либералов, данный случай является беспрецедентным в истории Молдовы и современной Европы.

«Действия гражданина Кодряну являются посягательством на интересы института местного публичного управления, дискредитируют его деятельность и подрывают доверие к учреждению в глазах людей. А также представляют собой социальную опасность в связи с нарушением законных прав и интересов граждан и организаций в мун.Кишиневе», - говорится в документе.

В заключение либералы выражают надежду на то, что запрос будет рассмотрен объективно и в кратчайшие сроки.



 
 
 
 
 

 
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