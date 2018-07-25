О какой зарплате мечтают молдаване

Средняя заработная плата, за которую гражданин остался бы работать в Молдове, составляет 12600 леев. В 2018 году средняя приемлемая зарплата на 2700 лей выше, чем в прошлом году, когда она составляла 9900 леев. Таковы результаты исследования, проведённого CBX-AXA по заказу ИРСИ Viitorul, передаёт IPN.

Согласно исследованию, рост ожиданий в области заработной платы составляет 27%, что превышает номинальный рост заработной платы в Молдове. Увеличение разрыва между зарплатой, приемлемой для того, чтобы остаться в Молдове, и фактически выплачиваемой заработной платой, показывает, что стремление к миграции для решения финансовых проблем остаётся предпочтительным для молдавских граждан.

Исследование показывает значительное снижение числа тех, кто согласен получать зарплату в размере до 10 тысяч леев, и выраженный рост количества тех, кто считает, что достойная зарплата должна составлять 15 тысяч леев и более. На вопрос о том, повышал ли им зарплату работодатель в течение последних 12 месяцев, чуть более 70% респондентов дали отрицательный ответ, а почти 25% – положительный.

В какой мере пенсия или зарплата покрывает затраты на самое необходимое в домохозяйстве?

Почти 80% сообщили, что им совершенно не хватает на эти нужды зарплаты, а 84% – что не хватает пенсии. Отвечая на вопрос о том, насколько удовлетворены своей зарплатой или доходом, 35,4% опрошенных заявили, что совершенно не удовлетворены, 46,7% – скорее не удовлетворены, и лишь 15% ответили, что скорее удовлетворены своими доходами.

Исследование проводилось среди 1042 человек, в период с 29 июня по 9 июля. Его погрешность составляет плюс/минус 2,8%.