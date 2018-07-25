Примэрия Кишинёва обещает в этом году провести «капитальный ремонт» города

В 2018 году Главное управление общественного транспорта и путей сообщения обещает осуществить серию проектов, связанных с инвестициями в общественные блага.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия Кишинёв, первым проектом в повестке этого года является капитальный ремонт улиц 31 Августа 1989 года и ул. Тигина, в центральном районе столицы. На первом этапе реконструкция улиц предполагает прокладку сетей водоснабжения и канализации, электрических и контактных сетей, а также телефонных и тепловых сетей. Кроме этого, будут полностью реконструированы светофоры, передает aif.md

Список включённых в программу капитальных инвестиций объектов и адресов на 2018 год выглядит следующим образом:

– полная реконструкция улицы Ион Крянгэ протяженностью 1,84 км (обновление тротуаров, пешеходных переходов и светофоров);

– завершение проекта строительства кольцевой развязки на улицах Студенциилор – Соколонь – Каля Орхеюлуй общей площадью 10 751 м²;

– реабилитация общественного освещения в парке «Долина Роз», которая предусматривает установку 266 новых столбов, 304 светодиодных осветительных приборов, 6,5 км подземных электрических сетей;

– реорганизация пешеходных аллей парка «Долина Роз» с полосами для велосипедистов – 5,5 км;

– установка светофоров – ул. Т. Стришка – ул. Х. Ботев – ул. Индепенденцей, ул. И. Пеливан – ул. В. Белински, ул. Гренобля – бул. Куза-Водэ.

– провести тендер по модернизации уличного освещения на улицах Киев, Виадук «Центр – Ботаника», Чуфля, Алба – Юлия, Каля Ешилор, Московский проспект, Мирча чел Батрын, Каля Мошилор, въезд в Будешть, 2, Мунчештское шоссе – установка 1 154 светодиодных приборов;

– завершение проектирования реконструкции и расширения улицы Месаджер, участка по улице Каля Ешилор – ул. М. Витязул (строительство нового участка улицы будет способствовать облегчению дорожного движения в секторах Центр, Рышкановка и Буюканы);

– капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на бул. Дачия (Муниципальная клиническая больница № 1);

– проектирование пешеходных зон по периметру Национального музея этнографии и естественной истории, размещение тротуаров и парковочных мест на площади 4,126 м²;

– закупка 10 спецавтомобилей – многофункциональных транспортных средств, которые будут задействованы в зимних ремонтных работах на дорогах.

По данным примэрии, все запланированные работы будут выполняться за счёт муниципального бюджета на 2018 год.