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Шалару интересуется источниками доходов партии Шора
26.07.2018

Партия национального единства (ПНЕ) призвала генеральную прокуратуру "изучить источники финансирования "Партии Шора".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом объявил в среду на пресс-конференции исполнительный председатель ПНЕ Анатол Шалару, который считает, что "Партия Шора" "в нарушение закона финансируется из-за рубежа".

"Шор является одиозной фигурой, причастной к краже миллиарда из отечественных банков, но дело не только в этом. Главное, что Шор в Молдове занимается отмыванием денег российской мафии. Это "рука Москвы", за которой стоит организованная преступная группировка. Она и финансирует все действия этой партии", - заявил бывший либерал.

Он напомнил, что кандидата на пост примара Кишинева от "Партии Шора" Регину Апостолову сняли с предвыборной гонки по решению суда и по заявлению ПНЕ.

"Мы доказали, что существовали перечисления средств из-за рубежа на счета партии. Одно из них эквиваленто 200 тыс. леев от некоего гражданина России. Что это, как не нарушение законодательства и грубое извращение принципов демократии? Пусть правоохранители изучат, как обстоят дела с финансированием "Партии Шора" сейчас", - потребовал исполнительный председатель партии.

По его словам, законодательство РМ предусматривает за фальсификацию отчетов о финансировании партии штраф до 67 тысяч лей или лишение свободы на срок до шести лет.

"Как может строить имидж ответственного политика человек, обвиняемый в финансовых махинациях? Как можно терпеть на политической арене страны лицо, которое угрожает расправой своим оппонентам и журналистам?", - возмутился Шалару.


 
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