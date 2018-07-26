Майя Санду не решается проверить игривое расположение духа Merry-Shor

В ходе передачи „Adevărul live” от 23 июля 2018 года председатель Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду поделилась недовольством, связанным с акциями, организованными Партией „Шор” (ПШ) против протестов оппозиции. По словам лидера ПДС, формирование Илана Шора это инструмент власти, посредством которого она пытается минимизировать последствия протестов, отвлечь внимание для того, чтобы скомпрометировать действия оппозиции. Правда ли то, что говорит г-жа Санду, или нет, но контракция ПШ дает повод вовлечь и компетентные органы в выяснении деятельности формирования Илана Шора, для того чтобы потом доказать, действительно ли оно является орудием властей.

Конечно, сторонникам ПДС необходимо предпринять энергичные усилия, чтобы подчеркнуть пропагандистскую мистификацию о том, что некоторые оппозиционные партии могут каким-то образом угрожать деятельности „социальных магазинов”. Но никто не мешает сторонникам ПДС узнать из официальных документов ПШ об ее уставных целях, на основе которых партия была зарегистрирована в Министерстве юстиции, а также о ее объявленных мероприятиях и проектах, и действовать соответственно. Ст. 17 Закона о политических партиях предусматривает, что они осуществляют деятельность в целях реализации своей политической воли, выраженной в их уставах и программах, зарегистрированных в установленном порядке, с соблюдением закона. Это может быть полезно для того, чтобы показать, что деятельность ПШ противоречит требованиям указанного закона.

Согласно официальному сайту ПШ, одним из основных направлений деятельности партии является реализация проекта „социальные магазины”, которые были созданы для поддержки социально уязвимых слоев общества. Их услугами могут воспользоваться пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченные лица... В целом, мы запланировала открыть в течение ближайших двух лет более ста магазинов. Таким образом, признается открыто, что социальные магазины, которые осуществляют коммерческую деятельность, принадлежат Партии „Шор”. Они осуществляют свою деятельность под названием „Партия Шор”, это распечатано и на карточках, которые используют пользователи, то есть потенциальные избиратели. В то же время, Глава VI Закона о политических партиях прямо предусматривает какое имущество и мероприятия имущественного характера могут проводить политические формирования. Программа и устав Партии Шор никоим образом не соответствуют деятельности, аналогичной „социальным магазинам”. С другой стороны, давно известно, что учредителем Общества с ограниченной ответственностью „Социальные магазины” является Общественная ассоциация „За Орхей”.

Итак, можно заключить, что мы имеем дело, либо с очевидной мистификацией, либо со скрытым предоставлением услуг и других льгот. Так что, похоже, есть много вопросов к компетентным органам в целях освещения коммерческой деятельности ПШ.

Для этого есть и необходимые инструменты. В ст. 1 Закона о политических партиях очень ясно сказано, что они являются добровольными, имеющими статус юридического лица объединениями граждан Республики Молдова с правом голоса, которые посредством совместной деятельности и на основе принципа свободного участия способствуют формированию, выражению и реализации своей политической воли. Граждане с правом голоса являются избирателями, а ст. 1811 Уголовного кодекса, которая называется Подкуп избирателей, предусматривает, что подкуп избирателей осуществляется посредством: предложения или предоставления избирателю денег, имущества, услуг или иных выгод с тем, чтобы побудить его к осуществлению своих избирательных прав определенным образом в рамках парламентских, местных выборов или референдума. Эти положения относятся не только к периоду избирательных кампаний, ведь предвыборная агитация включает в себя не только то, что обещают партии сделать, но и то, что они сделали в периоды между выборами. А ПШ с октября 2016 года и до сих пор, через „социальные магазины” укрепила электорат из нескольких тысяч избирателей, которых показала общественности в рамках так называемых контракций.

И это не все. В Уголовном кодексе есть и ст. 1812, которая называется Незаконное финансирование политических партий или избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий и избирательных фондов. Эта статья может быть применена сразу же, так как финансовая сторона деятельности „социальных магазинов”, детально описанная на сайте ПШ, не отражается в финансовых отчетах, представленных в ЦИК. Таким образом, сторонники ПДС имеют все инструменты для пресечения деятельности ПШ. Действительно, почему бы не попытаться изменить хорошее настроение Merry-Shor? Кроме того, могли бы убедиться на основе конкретных действий, является ли Merry-Shor или не является орудием власти.

Эксперты IPN

P. S. „Merry-Shor” в переводе с английского означает „веселый Шор”, или даже „счастливый”.