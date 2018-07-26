В восьми районах юга страны будут созданы информационные бизнес-центры

В восьми районах в южном регионе будут созданы информационные бизнес-центры, которые будут предоставлять консультации около 300 предпринимателям. Центры будут созданы в рамках проекта „Южные ворота Молдовы открыты для продвижения бизнеса и инвестиций”, представленного сегодня, 25 июля, в Чимишлии, передает IPN.

Районами-пользователями проекта являются: Басарабяска, Кахул, Кантемир, Кэушень, Чимишлия, Штефан Водэ, Леова и Тараклия. Здесь должны быть разработаны организационные инвестиционные формы и создан портал для продвижения инвестиционных возможностей.

В пресс-релизе Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды говорится, что мероприятия проекта укрепят потенциал поставщиков услуг бизнес-консалтинга в регионе для обеспечения учебными программами и качественными услугами для предпринимателей.

Кроме того, ожидается повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий путем предоставления качественной подготовки и консультационных услуг, а так же повышения институциональных возможностей для продвижения иностранных инвестиций в экономику региона.

Начальник Отдела проектов в рамках Делегации ЕС в Республике Молдова Анеил Синг сказал на презентации, что проект является хорошим примером регионального сотрудничества для поддержки частного сектора, что напрямую способствует достижению европейской цели экономического развития и создания рабочих мест.

Председатель района Чимишлия Иову Бивол подтвердил, что эта инициатива является важным шагом в экономическом развитии южного региона, в том числе района Чимишлия.

Проект „Южные ворота Молдовы открыты для продвижения бизнеса и инвестиций” финансируется ЕС в рамках инициативы „Примары выступают за экономический рост” и внедрен Районным советом Чимишлия. Бюджет проекта составляет около 336 тыс. евро, а срок реализации - 18 месяцев.