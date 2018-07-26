Нэстасе и Санду оказались в проигрышной позиции, им нужно получить по лбу граблями, - оппозиционеры

Истинные цели лидеров протестного движения Майи Санду и Андрея Нэстасе поставил под сомнение политический беженец Григорий Петренко.

С критикой в адрес внепарламентской оппозиции Молдовы выступил бывший депутат коммунистов, а позже один из лидеров оппозиционного движения Григорий Петренко. По его словам, главная задача Майи Санду и Андрея Нэстасе – попасть в парламент, а не свергнуть режим, как они заявляют.

- Судя по всему, цель проста - попасть в парламент. Заведомо проигрышная позиция. С такими амбициями можно забыть о переменах! Убеждён, протестному движению нужны новые лидеры, у которых задачей будет свержение режима, а не попадание в парламент! - написал Петренко на своей странице в Facebook.

В Молдове Петренко был осужден за организацию массовых беспорядков, и сейчас находится в Германии как политический беженец. Сейчас он высказал убеждение, что лидеры внепарламентской оппозиции не могут не понимать, на что идут.

- Их, видимо, не научили первые грабли: т. н. президентские «выборы». Их не научили вторые грабли: «выборы» примара столицы. Им нужно в третий раз получить по лбу граблями! Они не могут не понимать, на что идут. Вопрос: ради чего? – заметил Григорий Петренко.

Вице-председатель политформирования «Наша партия», бывший кандидат на пост президента Дмитрий Чубашенко и вовсе считает Майю Санду «политической экстремисткой».

- В моем понимании она политическая экстремистка по своему менталитету придерживается тоталитаристских взглядов, она неспособна к компромиссам, она не хочет и не может консолидировать наше расколотое общество, - утверждает Дмитрий Чубашенко на своей странице в Facebook.

Он также считает, что именно из-за Майи Санду и ее враждебного отношения к «Нашей партии», которую она называет «олигархической и анти-европейской», формирование отказывается участвовать в совместных протестах против режима, несмотря на неоднократные предложения со стороны ППДП.

- Санду является преградой в протесте против действующего режима. У нее своя, сепаратная, стерильная, виртуальная борьба. До протеста еще месяц, и вместо того, чтобы необоснованно попрекать «Нашу партию», попробуйте помочь Санду спуститься из своего космического далёка на нашу грешную молдавскую землю, - заметил Чубашенко.