Охранника столичной примэрии, угрожавшего перерезать горло журналистам, уволили (ВИДЕО)

Сотрудник примэрии, исполнявший функции охранника, был освобожден от работы.

Сообщение об этом появилось на сайте примэрии вчера, 25 июля. Сотрудник охраны примэрии, проявивший немотивированную агрессию в отношении журналистов уволен, начиная с сегодняшнего дня.

- В результате инцидента, произошедшего на территории учреждения вчера днем, когда один из охранников словесно напал на команду периодического издания «Ziarul de Gardă», примэрия муниципия Кишинев делает следующие уточнения. Начиная с сегодняшнего дня сотрудник примэрии, исполнявший функции охранника, был освобожден от должности на основании поданного заявления, - сообщили в примэрии.

Редакция Ziarul de Garda обратилась в МВД с просьбой принять меры в отношении служащего примэрии Кишинева, угрожавшего журналистам физической расправой. Издание также потребовало наказать сотрудников полиции, которые стали свидетелями инцидента и не отреагировали на агрессивные действия нападавшего. Такое поведение полиции Ziarul de Garda расценило как бездействие, которое заставляет заподозрить сотрудников МВД в двойных стандартах.

- День за днем полиция усердно охраняет политиков и в то же время бездействует, когда жертвами угроз становятся журналисты, - говорится в обращении издания в адрес МВД.

Безобразный инцидент произошел во время акции протеста против сноса кафе Guguță, организованной сторонниками Нэстасе. Журналисты Ziarului de Gardă попытались пройти во внутренний двор примэрии для съемки. Они были грубо остановлены охранником муниципального учреждения. Мужчина попытался выбить камеру из рук журналистки и пообещал перерезать репортерам горло.

Происшествие попало на видео и было выложено в Сеть, вызвав возмущение общественности.