Молдавская партия, которая уже больше трех лет ничего не тратит!

Народно-демократическая партия Молдовы (НДПМ) с 2015 года практически ничего не тратит, хотя у нее на счетах есть деньги.

Таков вывод анализа финансовой отчетности партии, проведенного порталом ТРИБУНА.

В 2015 году партия указала в отчете лишь то, что ее численность составляет 9 тыс. человек, и что остаток денежных средств на начало отчетного периода составлял 5 641,80 леев. За год партия получила доходы в размере 76 леев за счет членских взносов. Эти деньги были потрачены на канцтовары и оплату банковской комиссии. Остаток денежных средств на конец отчетного периода остался неизменным – 5 641,80 леев.

В первом полугодии 2016 года НДПМ указывает ту же численность и тот же остаток денежных средств.

Однако, в финансовом отчете за 2016 год партия уже указывает, что ее численность составляет 24 315 членов, доходов у партии не было, равно так же как и затрат, хотя остаток денежных средств из отчета исчезает.

В финансовом отчете за первое полугодие 2017 года НДПМ указывает ту же численность, а остаток денежных средств снова составляет 5 641,80 леев, и он сохраняется до начала следующего полугодия.

В отчете за 2017 год численность членов партии снижается до 8 700 и снова единственной информацией становится пресловутая сумма в 5 641,80 леев.

В финансовом отчете за первое полугодие 2018 года все остается без изменений, и численность партии, и остаток денежных средств.

Андриана Кептине