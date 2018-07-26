Основные вызовы для Молдовы, по мнению бывшего еврокомиссара

Бывший премьер-министр Румынии и еврокомиссар Дачиан Чолош в интервью для Europa Liberă назвал основные вызовы для Республики Молдова.

«Я думаю, что это в первую очередь, все зависит от того, насколько сильно заявят граждане Республики Молдова и Западу, и Востоку, о том, чего они хотят на самом деле. Если они хотят демократии, прозрачности, тогда им следует поддерживать честных и профессиональных людей, которые должны ими управлять. В Молдове есть политики, которые утверждают, что разделяют европейские ценности и хотят сближения с ЕС, но в связи с этим возникают определенные сомнения. Одно дело говорить, и совсем другое дело делать. Поэтому у людей и возникают вопросы», – уточнил он.

Чолош отметил также важность таких сигналов со стороны граждан. «Я считаю, что для Республики Молдова – небольшой страны, находящейся между двумя крупнейшими экономическими и политическими системами, важно подавать очень четкие сигналы. И здесь я имею в виду, в первую очередь, общество Республики Молдова, граждан страны. Чтобы быть услышанными, им необходимо подавать предельно четкие сигналы. Думаю, что в ЕС услышали сигнал гражданского общества, которое хочет сохранения демократии, и помощь будет оказана. Но лучше всего самим решать свои проблемы»...

Кристина Пендя