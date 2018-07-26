Деньги не нужны - бежим из страны: Почему эмигрируют граждане Молдовы

Одна из главных причин — нехватка финансов, но она, кажется, все-таки не главная.

Несколько дней назад в Молдове были опубликованы результаты исследования People Watch, в рамках которого было измерено намерение эмигрировать за пределы страны граждан нашей республики. Людей спросили: сколько, по их мнению, должен получать работник в стране, чтобы он не был вынужден уезжать за границу? В итоге была обозначена цифра среднего оклада - 12 600 леев, что, к слову, на 2 700 леев больше, чем в прошлом году.

С одной стороны, как отметили социологи, ссылаясь и на другие показатели, это свидетельствует о том, что намерение исправить свое финансовое положение — едва ли не главный фактор для наших людей, рассматривающих вариант отъезда. Но, наверное, каждый второй в Молдове подтвердит, что деньги — далеко не единственная причина.

Мне довелось недавно пообщаться с отечественным бизнесменом. Я попросил ответить мне, посещают ли его мысли о переезде. Он четко признался, что посещают, и добавил, что самое главное, чего ему не достает на родине — уверенности в завтрашнем дне. А потом добавил, что он имеет в виду не только бизнес.

Я понимаю, о чем он — сам рассуждаю так же. Ведь эта неуверенность, она, по сути, отлично характеризует любую сферу нашей жизни. Ну, скажем, ты установишь питьевые фонтанчики в городе, но ты не можешь быть уверен в том, что их не сломают. И их в итоге сломают. Или увеличат зарплаты полицейским, но перестанут ли они брать взятки? Нет, точного ответа на этот вопрос нет — одни «если».

Общался я и с нашими эмигрантами. Например, одна девушка, моя хорошая знакомая, перебралась в Бирмингем — я поговорил с ней, когда она работала официанткой, спросил, не обидно ли ей разносить кофе, когда в Молдове она работала в солидной компании и получала, по молдавским меркам, немаленькие деньги.

- Сейчас я разношу кофе, просто зарабатываю деньги, - сказала мне она. - Но я знаю, чего хочу в дальнейшем: поступить, учиться, работать по новой специальности, растить здесь детей — в стране, где уважают твой труд и старания. И я знаю, что все зависит от меня, а не от связей и кумовьев, которые похлопочут за кого-то, когда возникнет необходимость.

Нет, не из-за денег уезжают наши соотечественники. Вернее — не только из-за них. Как говорят, «больной не рад и золотой кровати»...

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ