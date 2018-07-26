Валерий Демидецкий: Конституция была превращена в удобный инструмент для политиков

В последние годы Конституция была превращена в удобный инструмент влияния. Были приняты решения, которые были удобны политикам, по интересам которых были сделаны все правила. Об этом заявил журналист Валерий Демидецкий в ходе 92-х публичных дебатов на тему: „Законодательные и политические, внутренние и внешние решения для конфликтной ситуации, вызванной непризнанием выборов в Кишиневе”, из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN.

„Теперь, когда у руководства есть силы, которые называют себя демократическими, мы видим издевательство над Конституцией и над другими законами. Это может длиться год, два или три по той причине, что такими являются нынешние условия”, - отметил журналист. Он спрашивает, могла ли такая же ситуация произойти в Кишиневе, если во второй тур прошла бы независимый кандидат Сильвия Раду?

Журналист утверждает, что, к сожалению, Молдова стала согбенной страной, но не по вине граждан. Вместе с тем, очень важно, чтобы эта согбенность не превратилась в разрыв. „Я всегда говорил, что то, что отличает политиков от государственных служащих это то, что первые живут следующими выборами, а вторые интересами будущего поколения. Я хотел бы, чтобы политики, несмотря на все их недостатки, сделали так, чтобы мы не жили только с результатами выборов или следующими выборами, чтобы Молдова не стояла согбенно”.

Валерий Демидецкий считает, что каким бы совершенным не было бы законодательство, имеет значение то, как оно реализовано. Он говорит, что общество должно бороться для того, чтобы политики поняли, что есть определенные красные линии, на которые нельзя наступать. „Нынешние политики не боятся их нарушать, потому что они знают, что им будет прощено. Общество должно сказать им, что так нельзя, и должны уйти, если нарушили. Все зависит от общества”, - подытожил журналист.

Публичные дебаты „Законодательные и политические, внутренние и внешние решения для конфликтной ситуации, вызванной непризнанием выборов в Кишиневе”, из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы Информационным агентством IPN и Radio Moldova, при финансовой поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.