Игорь Боцан: Существуют опасения, что ситуация с утверждением выборов в Кишинёве может стать традицией

Существует проблема, связанная с озабоченностью общества по поводу того, что ситуация с утверждением выборов в муниципии Кишинёв может превратиться в традицию. Ведётся поиск решений этой проблемы, считается, что существуют решения законодательного порядка, заключающиеся в толковании норм Кодекса о выборах, относящихся к предвыборной агитации. Существует и другое решение/предложение, согласно которому Конституционный суд (КC) мог бы дать толкование некоторым понятиям, тем самым изящно, быстро и легко устранив на будущее любые опасения относительно того, что такие вещи могут произойти вновь. Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие „ADEPT” Игорь Боцан в ходе публичных дебатов „Законодательные и политические, внутренние и внешние решения для конфликтной ситуации, вызванной непризнанием выборов в Кишиневе”, ставших 92-ми в цикле „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” и организованных Информационным агентством IPN.

По мнению эксперта, существует и большая проблема политического характера, связанная с тем, что в настоящее время в обществе, среди оппозиционных партий и граждан, выходящих на протесты, наблюдается недовольство. Ещё одна большая проблема – это отношения Республики Молдова с ЕС, нашедшие своё отражение в резолюции, которая была принята Европарламентом 5 июля, и которая особо подчёркивает ряд важных вопросов. Эксперт утверждает, что воля народа является основой государственной власти. Эта народная воля реализуется посредством свободных и справедливых выборов. „Для граждан Республики Молдова, с учётом их политической культуры, но и для партнёров по развитию, выборы являются решающим моментом, поскольку они являются основой для реализации воли народа. Здесь была допущена ошибка, поэтому ситуация драматически деградировала”, - приходит к выводу Боцан.

Игорь Боцан считает, что и Конституция, и законодательство о выборах позволяют проводить свободный и справедливый избирательный процесс. Проблема заключается в судебной системе, начиная с судов первой инстанции и заканчивая высшими инстанциями, которые выступили единым фронтом, „до упора” поддержав решение о непризнании выборов. „Проблема проста: если судья пришла к выводу, что было оказано влияние на результаты выборов, и у неё, как она говорит, имелось постановление Апелляционного суда о ведении агитации в день выборов, принять решение ей было очень просто. Если на выборы было оказано влияние, пусть она расскажет – каким образом? Агитация как-то повлияла на явку? Нет. Потому что не существует порога, необходимого для признания выборов состоявшимися”. Эксперт считает, что не имелось никаких оснований для произвольного принятия решения о признании выборов недействительными, особенно в условиях, когда суд имел в качестве подспорья решение КС от 2016 года, в котором прямо говорится, что не всякое мошенничество может вести к признанию выборов недействительными.

По словам Игоря Боцана, вследствие непризнания результатов выборов был дан старт двум инициативам, которые находятся в процессе реализации. При парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету была создана рабочая группа для работы над толкованием Кодекса о выборах. Вторая же инициатива заключается в том, что в КС было зарегистрировано обращение от группы депутатов о толковании Судом конституционных норм о верховенстве закона, в свете другой конституционной нормы, касающейся активного и пассивного права голоса, имеющегося у граждан. В обращении содержится просьба к Высокому суду изучить вопрос о том, что происходит с его обращениями к парламенту, которые были проигнорированы, а также подготовить резюме принятых ранее Судом решений по вопросу о признании выборов недействительными и высказаться относительно того, имеют ли право суды общей юрисдикции самостоятельно и по собственной инициативе решать, можно ли признавать результаты выборов, если жалоб от граждан или конкурентов на выборах не поступало.

Затронув в этой связи тему отношений с зарубежными партнёрами, эксперт отметил, что Молдова имеет договорные обязательства с ЕС, такие как Соглашение об ассоциации, а также меморандум о предварительных политических условиях предоставления макрофинансовой помощи. В ситуации с непризнанием выборов Евросоюз больше не мог закрывать глаза на такие отклонения и наказал Молдову, поскольку сфера выборов имеет важнейшее значение, ведь с их помощью избирается власть.

Постоянный эксперт проекта также отметил, что избирательная агитация в день выборов разрешена в четырёх из каждых пяти стран мира. Единственным основанием для введения „дня тишины” в Молдове является обеспечение общественного порядка в окрестностях избирательных участков. Игорь Боцан также считает, что политики не желают создавать дискуссионную платформу для совместного поиска выхода из ситуации, сложившейся в результате признания выборов недействительными – свой отпечаток накладывает существующая между ними враждебность личного характера, и это свидетельствует о деградации политического климата в стране. Другой причиной являются разные интересы и инструменты, которыми обладают различные политические силы, что приводит к их неспособности вести совместную дискуссию.

Дебаты „Законодательные и политические, внутренние и внешние решения для конфликтной ситуации, вызванной непризнанием выборов в Кишинёве” являются частью цикла публичных дебатов, реализуемого Информационным агентством IPN и Radio Moldova в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.