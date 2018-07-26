Внепарламентская партия, которая за полгода собрала более 7 млн. леев в виде пожертвований!

У партии «Шор» (ПШ) в начале 2018 года на счетах было 14 721,56 леев. Таковы данные финансового отчета, представленного в ЦИК.

Как сообщает ТРИБУНА, в первом полугодии ПШ получила доходы в размере 7 964 822,18 леев. Это были субсидии из государственного бюджета – 42 072,18 леев, пожертвования от членов партии – 3 001 300 леев, пожертвования от юридических лиц – 4 900 000 леев, а также членские взносы – 21 450 леев.

Вместе с тем, расходы ПШ в первом полугодии составили почти 8 млн. леев. Деньги были потрачены на содержание зданий – 1 662 942,46 леев, персонал – 399 077,81 леев, прессу и рекламные материалы – 1 798 840,58 леев, телекоммуникации – 228 189,91 леев, оплату членских взносов в международных организациях – 66 779,65 леев, инвестиции в движимое и недвижимое имущество, необходимое для деятельности партии – 942 838 леев, канцтовары и банковская комиссия – 65 023,09 леев, прочие расходы – 2 751 529,45 леев.

Расходы ПШ в период избирательной кампании составили 2 718 473,22 леев.

Следует отметить, что остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 64 322,79 леев.

ПШ указывает в отчете, что численность партии составляет 21 450 человек, численность персонала, зачисленного на работу – 57, филиалов – 47 и арендованных помещений – 47.

Андриана Кептине