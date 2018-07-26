Внедрение налоговой реформы получило одобрение правительства

Во внедрении налоговой реформы сделали еще один шаг. Пакет законодательных поправок получил одобрение правительства. Предполагает он введение единой - 12-типроцентной - ставки подоходного налога и удвоение личного освобождения. Составит оно 24 тысячи леев. А выплаты работодателей в бюджет соцстрахования сократятся.

"Впервые в истории Молдовы доходы ниже прожиточного минимума не будут облагаться налогом. В том, что касается экономических агентов, правительство одобрило снижение социальных взносов для работодателей с 23-х до 18 процентов", - cказал госсекретарь министерства финансов Ион Кику.



Для отелей, ресторанов, кафе и кейтеринговых служб снизят НДС - с 20 до 10 процентов. А для водителей такси, получающих меньше 10-ти тысяч леев, вводится фиксированный налог - 500 леев в месяц.



"Суть этого пакета поправок - небольшая налоговая реформа, снижающая давление на бизнес. Об этом говорят уже год. Сейчас мы взяли на себя смелость все это воплотить", - cообщил премьер-министр Павел Филип.



Экономисты уверены, что результатом реформы станет рост доходов населения и сокращение теневой экономики.



"Все это будет способствовать выводу зарплат из тени. Их будут платить официально, а не в конвертах. Введение единой ставки, по моему мнению, упростит администрирование налогов", - отметил экономист Вячеслав Ионицэ.



Еще один проект, одобренный правительством, должен защитить предпринимателей от злоупотреблений силовых структур. У них будет право вмешаться только когда факт нарушения подтвердят контролирующие органы. Также проект устанавливает более строгие правила проведения обысков.

"У нарушителя будет 30 дней, чтобы возместить ущерб, нанесенный государству. Кроме того, он платит двойной штраф и освобождается от уголовной ответственности. Но это только в случае первого нарушения. В случае повторного процедура будет другой", - сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.