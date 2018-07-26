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Политика
Додон проверил ход ремонтных работ в здании Президентуры: как выглядит учреждение на данный момент (ФОТО)
26.07.2018

Ремонтные работы в здании Администрации президента проходят по графику и находятся на завершающей стадии. Это отметил глава государства Игорь Додон, который сегодня наведался с инспекцией на реставрируемый объект.

Додон проверил ход ремонтных работ в здании Президентуры: как выглядит учреждение на данный момент (ФОТО)

Президент подчеркнул, что обновление здания производится на внебюджетные средства. "В этом контексте я поблагодарил турецких друзей и в особенности Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за согласие профинансировать ремонт здания в полном объеме. Отмечу, что параллельно с капитальным ремонтом я попросил турецких партнеров изыскать дополнительные средства для обеспечения здания Администрации мебелью и благоустройства прилегающей территории, и это просьба тоже была удовлетворена", - написал Игорь Додон в Фейсбуке.

Глава государства подчеркнул, что ремонт Президентуры будет завершен 27 августа, в День независимости Республики Молдова. Торжественное открытие здания пройдет в рамках планируемого после этого официального визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову.



 

 
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