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Политика
Молдова намерена подписать еще один договор в рамках СНГ
26.07.2018

Правительство Молдовы инициирует переговоры о подписании Соглашения об устранении технических барьеров в торговле между государствами СНГ. 

Баку, архивное фото
 

Соответствующее решение утвердил кабмин на очередном заседании в среду. Министерство экономики надеется, что международный  документ позволит улучшить торговые отношения  в рамках Содружества Независимых Государства и будет способствовать появлению на рынках СНГ молдавской продукции в большем объеме. 

Соглашение об устранении технических барьеров в торговле между государствами СНГ содержит 14 статей  и затрагивает такие вопросы, как признание соответствия продуктов, произведенных на пространстве Содружества. В министерстве экономики также отмечают, что документ не вступает в противоречие с другими зарубежными соглашениями.

Ранее эксперты стран-участниц Соглашения  обсудили в Москве статьи договора в рамках заседания Исполнительного комитета  СНГ.

 


 
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