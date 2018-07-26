Молдова намерена подписать еще один договор в рамках СНГ

Правительство Молдовы инициирует переговоры о подписании Соглашения об устранении технических барьеров в торговле между государствами СНГ.

Соответствующее решение утвердил кабмин на очередном заседании в среду. Министерство экономики надеется, что международный документ позволит улучшить торговые отношения в рамках Содружества Независимых Государства и будет способствовать появлению на рынках СНГ молдавской продукции в большем объеме.

Соглашение об устранении технических барьеров в торговле между государствами СНГ содержит 14 статей и затрагивает такие вопросы, как признание соответствия продуктов, произведенных на пространстве Содружества. В министерстве экономики также отмечают, что документ не вступает в противоречие с другими зарубежными соглашениями.

Ранее эксперты стран-участниц Соглашения обсудили в Москве статьи договора в рамках заседания Исполнительного комитета СНГ.