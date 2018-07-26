НЦБК проводит обыски в офисе Национального агентства автотранспорта и в министерстве экономики

Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в настоящее время находятся в офисе Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), а также в министерстве экономики.

Информация о проведении обысков в офисе ANTA была подтверждена пресс-секретарем НЦБК Анжелой Старински, сообщает stiri.md.

"Действия по уголовному преследованию начались ранним утром с обысков в домах некоторых чиновников. Сейчас они продолжаются по нескольким адресам в столице, включая Национальное агентство автомобильного транспорта и офис министерства экономики и инфраструктуры. Мы будем сообщать подробности на протяжении операции", - сказала сотрудник пресс-службы НЦБК.

Напомним, что прокуроры и сотрудники НЦБК провели обыски на автовокзалах в 9 районах страны: Кагуле, Каушанах, Оргееве, Бельцах, Единцах, Дрокии, Унгенах, Хынчештах, Яловенах и в Кишиневе. В результате обысков были задержаны 4 администратора территориальных филиалов (Бельцы, Единцы, Оргеев, Каушаны), 2 руководителя территориального филиала "Центр" (Кишинев), 2 контролера, 3 диспетчера и кассир.