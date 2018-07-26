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Экономика
Семерых человек задержали за коррупцию по итогу обысков в минэкономики и ANTA
26.07.2018

Пятеро сотрудников Национального агентства автотранспорта, консультант минэкономики и администратор транспортной компании задержаны по подозрению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Всех доставили на допрос в НЦБК. 

- Почему вас задержали? Что произошло?

- Меня не задержали.

- Что тогда случилось? 

Как сообщили в НЦБК, чиновники через посредников администрировали международные и междугородние пассажироперевозки. Чтобы обеспечить себе нишу на рынке, они угрожали отобрать у конкурентов лицензии. А взамен требовали деньги.

Одного из предпринимателей обязали заплатить 20 тысяч евро. У других вымогали по 9 тысяч леев в месяц, обещая освободить от проверок. Чиновникам, вовлеченным в схему, грозит штраф до 400 тысяч леев и до 10 лет тюрьмы.


 
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