Семерых человек задержали за коррупцию по итогу обысков в минэкономики и ANTA

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Экономика
Пятеро сотрудников Национального агентства автотранспорта, консультант минэкономики и администратор транспортной компании задержаны по подозрению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Всех доставили на допрос в НЦБК.
- Почему вас задержали? Что произошло?
- Меня не задержали.
- Что тогда случилось?
Как сообщили в НЦБК, чиновники через посредников администрировали международные и междугородние пассажироперевозки. Чтобы обеспечить себе нишу на рынке, они угрожали отобрать у конкурентов лицензии. А взамен требовали деньги.
Одного из предпринимателей обязали заплатить 20 тысяч евро. У других вымогали по 9 тысяч леев в месяц, обещая освободить от проверок. Чиновникам, вовлеченным в схему, грозит штраф до 400 тысяч леев и до 10 лет тюрьмы.
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