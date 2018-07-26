За год в Молдове вылечили от вирусного гепатита 11 тысяч человек

11 тысяч человек в Молдове за год вылечили от вирусного гепатита B, C и D. Все они получили лечение бесплатно - по государственной программе, которая финансируется из бюджета.

Штефан Фрэтеску начал лечение в числе первых - еще в 2016. Сейчас он проходит профилактическую терапию.

"Мне ставят капельницы, принимаю таблетки. Курс продолжается десять дней. В целом чувствую себя хорошо. Нет головокружения и слабости", - сказал пациент Штефан Фрэтеску.

"Дома соблюдаем диету. Ему нельзя ничего жирного, соленого, жареного, никакого алкоголя. Нужно пить как можно больше воды - это важно для печени", - рассказала жена Штефана Фрэтеску Мария Фрэтеску.

Сейчас противовирусное лечение проходят 2153 пациента.

"Уровень содержания вируса сократился. Индекс был более двух миллионов, теперь около 500. С тех пор, как мне стали делать капельницы, чувствую себя лучше. Обещали, что в сентябре будет виден эффект".

Чтобы пройти бесплатный курс лечения, пациенты должны подать заявку в минздрав. Полный курс лечения продолжается от восьми до 12 недель.

"Важно не только вылечить конкретного пациента, но и сократить количество больных, чтобы предотвратить распространение инфекции", - отметил директор больницы им. Т.Чорбэ Виктор Дятишин.

На выполнение национальной программы по борьбе с гепатитом в этому году перечислено 35 млн леев.