Канду: "Впервые в истории Молдовы прожиточный минимум не будет облагаться налогом"

Парламент принял сразу в двух чтениях в четверг налоговую реформу (пакет законодательных поправок), направленную на стимулирование предпринимательской среды посредством изменений в налогообложении, чтобы сократить долю теневой экономики.

Как передает парламентский корреспондент "ИНФОТАГ", председатель парламента Андриан Канду сообщил на пресс-конференции в четверг после заседания парламента, что реформа, подразумевающая сокращение налогов и рост доходов населения, вступает в силу с 1 октября.

"Впервые в истории Молдовы прожиточный минимум не будет облагаться налогом. Личное налоговое освобождение увеличено с 11 тыс. леев в год до 24 тыс. леев в год. Это означает, что эта сумма не будет облагаться налогом, что непосредственно коснется всех граждан Молдовы", - пояснил он.

Спикер сказал, что другие изменения касаются уменьшения социальных отчислений (социальные налоги работодателей сократятся с 23% до 18%), подоходного налога с 18% до 12% с отменой налога в 7%.

"От этого изменения пользу в первую очередь почувствуют малоимущие граждане и люди среднего достатка. Некоторые начали спекулировать на эту тему, говоря, что выгоду получат богатые, но это не так, поскольку они облагаются еще и налогом на роскошь", - считает он.

Канду сказал, что процедура добровольной регистрации незадекларированного имущества и денег принята в спешке сразу в двух чтениях, чтобы не дать злоумышленникам воспользоваться моментом и получить дополнительную выгоду от этой процедуры.

Другие изменения в законодательстве подразумевают сокращение НДС для гостиниц, ресторанов и кафе с 20% до 10%. Те, чей доход меньше 1,2 млн. леев, будут платить операционный налог в 4%, а другие смогут выбрать между работой в общем режиме или специальном, который подразумевает подоходный налог в 12%, обязательную регистрацию в качества плательщика НДС со снижением его размера до 10%.

Помимо этого, таксисты, которые получают менее 10 тыс. леев в месяц, будут платить фиксированный налог в 500 леев в месяц, а отчисления в социальный и медицинский фонд будут рассчитываться по специальной формуле.

Закон также предусматривает увеличение срока репатриации валюты с двух до трех лет, включая трехлетний срок репатриации для других контрактов.